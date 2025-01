Assemblea pubblica sull'area del nuovo mercato settimanale di Montesarchio Dal confronto con gli operatori emersi spunti e suggerimenti costruttivi

Ieri pomeriggio, nell’aula consiliare del Comune di Montesarchio, si è tenuta un’importante assemblea tra l’Amministrazione Comunale, le organizzazioni sindacali e una rappresentanza dei venditori ambulanti. Al centro del confronto, la localizzazione del mercato settimanale del lunedì nella nuova area individuata di via Benevento, scelta che punta a garantire standard di qualità, fruibilità e sicurezza in linea con quanto previsto dal Testo Unico sul Commercio della Regione Campania.

Il Sindaco Carmelo Sandomenico, accompagnato dai consiglieri e dagli assessori, ha aperto l’incontro accogliendo gli ospiti e ribadendo la volontà dell’Amministrazione di procedere con la delocalizzazione del mercato. A seguire, il consigliere delegato al commercio, Nunzio Nazzaro, ha illustrato le motivazioni alla base di questa scelta strategica, soffermandosi sui vantaggi della nuova organizzazione degli spazi.

L’assemblea ha poi lasciato spazio agli interventi delle associazioni di categoria e degli operatori economici, da cui sono emersi spunti e suggerimenti costruttivi per migliorare ulteriormente il progetto in corso.

Il mercato settimanale di Montesarchio, con la sua storia e la sua tradizione, rappresenta un momento sociale fondamentale per la nostra comunità. L’obiettivo condiviso è valorizzare il ruolo dei venditori e offrire ai cittadini un luogo più moderno, sicuro e accessibile per vivere al meglio questa esperienza.

L’Amministrazione comunale assicura che continuerà a lavorare in sinergia con tutte le parti coinvolte per raggiungere un risultato che soddisfi le esigenze di tutti.