Raccolta rifiuti RAEE e ingombranti, il Comune di Ponte attiva il servizio Ecco le modalità per prenotare il ritiro

Il Comune di Ponte ha attivato il servizio gratuito di raccolta dei rifiuti RAEE e ingombranti, un passo avanti per un paese più pulito e ordinato.

I cittadini possono prenotare il ritiro presso la Casa delle Associazioni, dal lunedì al venerdì, tutte le mattine; lunedì, mercoledì e venerdì anche il pomeriggio. Oppure chiamando il numero 0824 044571. Si possono ritirare massimo 3 pezzi per utenza alla volta.

"Grazie a una gestione attenta e agli sforzi per migliorare il servizio rifiuti - spiegano dall'amministrazione comunale -, possiamo offrire questa opportunità ai cittadini. Facciamo la nostra parte, insieme possiamo fare la differenza".