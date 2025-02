"Pala Sport" di Forchia ad uso gratuito dei residenti under 16 Sabato mattina e domenica pomeriggio. Riunione in Comune tra il sindaco e la società sportiva.

Favorire la pratica dello sport da parte dei più giovani. Questo il senso dell'incontro che si è svolto presso la sede municipale tra il sindaco Gerardo Perna Petrone e la dirigenza dell'Asd Sporting Forchia con il presidente Gennaro De Lucia, il vicepresidente Joseph Stroffolino ed il direttore sportivo Roberto Ammendola.

All'esito dell'incontro si è convenuto di garantire l'accesso gratuito per i residenti fino ai 16 anni di età alla struttura sportiva "Pala Sport", di proprietà comunale e gestita dal sodalizio sportivo, il sabato mattina e la domenica pomeriggio, previa prenotazione da effettuarsi al numero 3270966039.

"Desidero ringraziare - commenta il Primo Cittadino - la Dirigenza dell'Asd Sporting Forchia per la sensibilità e l'apertura mostrate. L'associazione in questione svolge un lavoro prezioso sul territorio in termini di diffusione della pratica dello sport, della educazione ai valori dello stesso nonché della condivisione.

Ed anche in questa circostanza ha mostrato sensibilità per le esigenze dei giovani attraverso azioni reali e tangibili"