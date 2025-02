A Limatola inaugurati nuovo campetto e area verde attrezzata Il sindaco Parisi: "Ulteriore passo nel percorso di crescita della nostra comunità"

Un pubblico, come si suol dire, delle grandi occasioni ha fatto da cornice alla nuova e virtuosa pagina scritta dal Comune di Limatola. Domenica sera, infatti, l’amministrazione comunale guidata del sindaco Domenico Parisi, ha celebrato l’inaugurazione di un nuovo campetto di calcio a cinque, di un’area verde attrezzata, nonché della nuova illuminazione che abbellisce la chiesa, il campanile e la grande campana del Giubileo.

Numerosi sindaci e rappresentanti istituzionali del comprensorio, il Vescovo della Diocesi di Caserta e Arcivescovo di Capua, Monsignor Pietro Lagnese, insieme al parroco locale, don Marco Zuppardi, il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, nonché le autorità militari e le associazioni del territorio, hanno partecipato a questo importante evento. Ma soprattutto, è stata una grande partecipazione popolare: tantissime persone si sono ritrovate in piazza San Biagio, dove, seguendo un programma ben organizzato, si sono susseguiti i vari momenti della serata.

Si è iniziato con la benedizione della nuova sede della Caritas, seguita dal taglio del nastro del nuovo spazio dedicato ai giovani e ai più piccoli. Il campetto e il parco giochi annesso sono stati consegnati ufficialmente alla Comunità. Quella che una volta era un’area abbandonata all’incuria, è stata recuperata, acquisita e riqualificata dall’amministrazione comunale, diventando un esempio di recupero del territorio e di trasformazione positiva. Un nuovo luogo di condivisione e incontro per le diverse fasce della popolazione.

Proseguendo con la scaletta della serata, si è poi proceduto all’accensione delle splendide luci che illuminano la chiesa e il campanile, momento suggestivo accompagnato dai potenti rintocchi della grande campana.

“Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questa bellissima serata - ha commentato il sindaco Parisi -. “Ringrazio le tantissime persone presenti e i rappresentanti delle Istituzioni. Questo evento segna un ulteriore passo nel percorso di crescita della nostra Comunità, una Comunità che, con ambizione, accoglie le sfide del presente e del futuro, per diventare sempre più bella ed efficiente.”