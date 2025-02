Telese Terme, formalizzata donazione al Comune dell’immobile della famiglia Bove Il sindaco Caporaso: "Gesto di grande generosità a beneficio di tutta la comunità Telesina"

E' stata formalizzata la donazione al Comune di Telese Terme dell’immobile sito in via Roma 81 da parte della famiglia Bove, così come da volontà della compianta Maria Caterina Erminia De Biase, madre dell’ingegnere Emilio Bove, prematuramente scomparso nel 2016.

L’immobile sarà destinato ad uffici e attività istituzionali, in particolare: il salone al piano terra sarà destinato a Sala Consiliare dedicata alla memoria del compianto ing. Emilio Bove, con apposizione di una targa recante la scritta “Sala consiliare ing. Emilio Bove”; i locali posti al piano seminterrato continueranno ad essere utilizzati dall’associazione Centro Culturale ing. Emilio Bove. Tutti gli altri spazi saranno utilizzati per gli uffici e attività comunali.

La signora De Biase aveva più volte incontrato il sindaco di Telese, Giovanni Caporaso, al quale aveva manifestato la volontà di donare il fabbricato al Comune. Sono stati il marito, Giuseppe Bove e gli altri eredi a concretizzare la donazione nel pieno rispetto delle sue volontà.

“E’ stato un gesto di grande generosità – commenta il sindaco Giovanni Caporaso -, che la famiglia Bove ha voluto fare a beneficio dell’intera comunità telesina. A tutti loro va il nostro caloroso ringraziamento. Il ricordo che noi tutti abbiamo di Emilio è forte e resterà indelebile nei nostri cuori. E’ stato un apprezzato dirigente dell’ufficio tecnico comunale, un brillante professionista, un uomo sempre cordiale e disponibile con tutti. Accanto alle varie iniziative che predisporremo nella nuova sede ci sarà una giornata dedicata alla sua memoria – aggiunge Caporaso -. Ogni 5 marzo, nell’anniversario della sua scomparsa, realizzeremo delle attività culturali per ricordare la sua figura che potrà essere di esempio per tanti giovani telesini. Intanto lavoreremo per poter inaugurare la struttura entro il prossimo 5 marzo”.