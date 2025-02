Carnevale Sanleuciano: tra Mascarate e fuoco Tanti i bambini pronti a far rivivere la tradizione

Tornano le Mascarate, si rinnova la tradizione: ritorna il Carnevale Sanleuciano. Non si tratta solo di una semplice festa, ma di un vero e proprio manifesto identitario, un rito che ciclicamente si ripete e che appartiene al tessuto culturale di San Leucio del Sannio. Qui, il

carnevale è una tradizione profondamente radicata, capace di unire passato e presente, consolidando ogni anno il suo ruolo all’interno della comunità e arricchendosi costantemente di nuove proposte e iniziative.

Dopo il grande successo dello scorso anno, che ha visto l’Associazione I Bamboccioni tra i protagonisti del progetto Le Colline CASCA – che ha coinvolto i Comuni di Ceppaloni, Apollosa, San Leucio del Sannio, Chianche e Arpaise – il percorso di valorizzazione della tradizione carnevalesca continua con ancora più entusiasmo. Nel 2024, infatti, la magia delle Mascarate con il fuoco ha animato le piazze di questi cinque Comuni, rafforzando il legame tra le varie comunità e facendo riscoprire a grandi e piccoli il fascino di una tradizione popolare che affonda le sue radici nei secoli.

L’impegno dell’Associazione non si è fermato qui, ma è proseguito per tutto il 2024 con numerose iniziative di sensibilizzazione e promozione culturale, volte a diffondere ulteriormente la conoscenza e il valore del carnevale sanleuciano. Grazie a un attento lavoro di ricerca e organizzazione, ogni evento ha rappresentato un tassello fondamentale per mantenere vivo questo patrimonio immateriale e trasmetterlo alle nuove generazioni, affinché possano sentirlo come parte integrante della loro identità.

“Negli ultimi anni – spiega il Presidente dell’Associazione I Bamboccioni, Angelo Bosco – il rito collettivo delle Mascarate ha suscitato grande curiosità tra i bambini e le bambine del paese. Questo avvicinarsi alla tradizione è per noi un orgoglio, perché rappresentano il

futuro, garantendo così che queste iniziative non andranno mai perse. L’Istituto Comprensivo ‘Luigi Settembrini’ di San Leucio del Sannio ha mostrato un grande interesse e, grazie al corpo docente e al Preside, che ringrazio a nome di tutta l’Associazione, sta contribuendo in modo significativo a coinvolgere i ragazzi affinché diventino parte attiva e custodi delle tradizioni”.

Anche quest’anno, la magia del carnevale si rinnova. Il primo appuntamento si è già svolto il 17 gennaio, in occasione della festa di Sant’Antonio, segnando l’inizio del periodo carnevalesco con un evento coinvolgente e partecipato. Ma il calendario delle celebrazioni

è ancora ricco di appuntamenti imperdibili: il prossimo è per domani, domenica 9 febbraio, quando si animerà la contrada Cavuoti, a San Leucio del Sannio, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto. Tanti saranno gli eventi che si susseguiranno fino alla fine del

Carnevale, come quello che vedrà la Mascarata Sanleuciana andare in scena il 2 marzo a Benevento, nella cornice del Teatro Romano, per un evento di beneficenza. “Le principali novità di questo Carnevale 2025 – prosegue il Presidente Bosco – sono il coinvolgimento dei più piccoli nella rappresentazione delle Mascarate. Sono tanti, infatti, i bambini e le bambine che per la prima volta prenderanno parte alle varie rappresentazioni teatrali di strada, mettendosi alla prova con coraggio e diventando un esempio da seguire. Il 2 marzo – aggiunge Bosco – saremo a Benevento, passando per la Rocca dei Rettori per poi raggiungere il Teatro Romano per un evento di beneficenza a cui teniamo molto”. “Un’altra novità – prosegue Bosco – è l’intesa raggiunta con l’Associazione Carnevale Sanleuciano per un unico cartellone ricco di eventi. Ci saranno sfilate di carri, Mascarate con soli bambini come attori e un tour esoterico nei luoghi simbolo e più misteriosi del

paese”. “Le novità e gli appuntamenti sono numerosi e potrete scoprirli nel dettaglio seguendo i canali social dell’Associazione I Bamboccioni e dell’Associazione Carnevale Sanleuciano, ma – conclude il Presidente dell’Associazione I Bamboccioni, Angelo Bosco – tutto questo lavoro è supportato anche dalla Pro Loco ‘Casali dei Collinari’ e dall’Amministrazione comunale, che ringraziamo”.