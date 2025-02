Progetto Fralie chef, ecco gli studenti premiati dell’Ic Valle Vitulanese La cerimonia ieri nel Salone Santissima Trinità di Vitulano

Nella splendida cornice del Salone Santissima Trinità di Vitulano si è svolta ieri, 13 febbraio 2025, la cerimonia di premiazione per il progetto Fralie Chef organizzata dai docenti Andrea Carconi e Giusi Tecce con la partecipazione del professore Roberto Colella, membro esterno della giuria, della professoressa Veronica Caretti e con l’intervento in collegamento da Parigi con Domenico Biscardi, fondatore insieme a Bénédicte de Chambure del Club Criollo, il primo club-franco italiano di appassionati di cioccolato, giornalista nonché curatore della pagina Facebook “Pasticceria internazionale” e dello chef pâtissier Angelo Musa, campione del mondo di pasticceria nel 2003 e miglior artigiano pasticcere di Francia nel 2007, un Executive Pastry Chef celebrato in tutto il mondo per le sue innovazioni tecniche ed artistiche.

Fermento in sala alla presenza dei docenti dell’IC Valle Vitulanese, dei genitori e degli alunni finalisti supportati dai compagni di classe e dagli amici. La competizione prevedeva la preparazione di una Charlotte documentata da un video di spiegazione della ricetta in lingua francese consentendo ai partecipanti di esprimere la loro creatività culinaria, fantasia, competenze tecnologiche e capacità di espressione in lingua francese.

Sinergia perfetta tra gli organizzatori, i docenti, il pubblico in sala e il Dirigente scolastico dell’IC Valle Vitulanese, professore Gennaro Della Marca che ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento degli alunni nel loro processo formativo attraverso un progetto capace di coinvolgere empaticamente studenti, famiglie e corpo docente.

Il podio ha visto sul gradino più alto il video dello studente della II C Antonio Lombardi premiato dal vincitore della scorsa edizione, Jacopo Iandolo, ma non sono mancati premi e riconoscimenti a tutti i partecipanti.

Il premio Tecnologia è andato ad Antonio Lombardi; Guglielmo Orlacchio vince il premio Goût d’Italie mentre Maria Grazia Rapuano e Gioia Felato si aggiudicano il premio della Critica. Elisa Ciotta merita il premio Sapori di Francia, Gerardo Antonio Ferraro e Federica Fucci trionfano con il premio Simpatia mentre Orsola Rapuano consegue il premio Mélange. Mirijana Pedicini, Giada Calabrese e Ilaria Calabrese si aggiudicano il premio Équipe. Francesco Francesca vince il premio Gourmet, Emilio Valente riceve il premio Bon Ton mentre ad Alfredo Ricciardelli viene conferito il premio Cucina veloce.

Non è mancato un momento di convivialità con l’assaggio dei dolci offerti dagli studenti e dai docenti, delicata occasione di aggregazione, condivisione e scambio di emozioni.

Un ringraziamento speciale al Dirigente scolastico, professore Gennaro Della Marca, sostenitore dell’intero progetto, al Comune di Vitulano che ha messo a disposizione la sala per l’evento, al giornalista Domenico Biscardi che ha sfidato il freddo della ville lumière restando in collegamento per tutta la durata della cerimonia e che pubblicherà un articolo sulla prestigiosa rivista francese “Pasticceria internazionale”, allo chef pâtissier Angelo Musa che ha incoraggiato gli alunni inviando un videomessaggio augurale, al professore Roberto Colella per il supporto tecnologico e culinario, alla professoressa Veronica Caretti organizzatrice “dietro le quinte” e fotografa ufficiale dell’evento, ai proff. Andrea Carconi e Giusi Tecce per l’impegno profuso con i ragazzi e a tutti i partecipanti che, con impegno e dedizione, hanno permesso lo svolgimento della cerimonia. "Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta la tua vita… Au revoir à l’année prochaine!"