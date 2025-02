'Azzurra Paupisi', domenica un minuto di silenzio per Francesco Pio Il cordoglio del presidente della Società Roberto Iorio e di tutta la squadra

Un minuto di silenzio per Francesco Pio. E' quello che ha chiesto, ed ottenuto, la società dell’Azzurra Paupisi Next Generation in occasione della partita di calcio del campionato di Terza Categoria che si disputerà domenica pomeriggio a Vitulano. “Con questo gesto simbolico, - afferma il Presidente della Società Roberto Iorio - vogliamo manifestare il nostro dolore e la nostra vicinanza alla famiglia colpita da questo tragico evento che ha scosso tutta la nostra comunità. Caro Francesco Pio ti ricorderemo con affetto”.