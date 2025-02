Telese Terme, a breve la videosorveglianza sul territorio comunale Sindaco Caporaso: " una risposta tecnologica al bisogno di sicurezza dei cittadini e del territorio"

Nelle prossime settimane a Telese Terme sarà attivato, dopodiché funzionerà regolarmente, il sistema di videosorveglianza comunale. Ne sarà data comunicazione in anticipo e verranno rispettate tutte le prescrizioni di legge. I tecnici incaricati stanno lavorando per il ripristino dell’intero impianto che è in fase di ultimazione.

“Il sistema di videosorveglianza rappresenta una risposta tecnologica al bisogno di sicurezza dei cittadini e del territorio – dichiara il sindaco Giovanni Caporaso -. Avremo a disposizione un ulteriore e fondamentale mezzo in termini di prevenzione e di lotta all’illegalità ma anche di miglioramento della sicurezza dei cittadini e di rispetto del decoro urbano, così da poter fronteggiare, fra gli altri, fenomeni di abbandono dei rifiuti. Un sistema innovativo – conclude Caporaso - che consentirà a tutte le Forze dell’Ordine direttamente di poter visionare cosa accade in città. Infine voglio sottolineare la sinergia dei due assessorati per il perseguimento di questo importante obiettivo e il fondamentale supporto degli uffici comunali, primi tra tutti il comando di Polizia Locale diretto dal cap. Pasquale Mario Di Mezza e l’Area Economica e Finanziaria con la Responsabile dott.ssa Maria Libera Vegliante”.

“Il ripristino del sistema di video sorveglianza è frutto di un lungo lavoro, di grandissimo impegno e di molte riunioni – spiega l’assessore alle Attività Produttive e Urbanistiche Marilia Alfano - ma non ci siamo mai scoraggiati, mai arresi, perché la sicurezza e la tutela dei nostri cittadini, migliorare la qualità di vita di tutti, era e rimane un obiettivo primario, poiché abbiamo sempre considerato le famiglie telesine come la nostra famiglia, da tutelare e difendere.

Il sistema di video sorveglianza non solo è stato già riattivato in buona parte, ma è stato anche integrato di ulteriori telecamere con innovazioni tecnologiche, con nuovi dispositivi di registrazione immagini e anche gli ingressi della nostra cittadina sono video sorvegliati, così da tenere il territorio sotto controllo sia in entrata che in uscita”. “Una cosa molto importante, ci tengo a sottolineare – precisa Alfano -, abbiamo pensato di garantire alle forze dell’ordine, tramite una convenzione, un accesso diretto alle nostre telecamere, una visione in tempo reale di quello che avviene sul territorio, cioè un grande supporto continuando la preziosa collaborazione fra l’Amministrazione comunale di Telese Terme e le forze dell’ordine. Non ci illudiamo che non ci possano essere più reati predatori, naturalmente ce lo auguriamo, ma certamente il ripristino della video sorveglianza potrà essere un forte deterrente ed un grande aiuto per la tranquillità dei cittadini”.

“Potenziare il sistema di videosorveglianza rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’attenzione dell’Amministrazione comunale al tema della sicurezza cittadina – aggiunge Piervincenzo Bisesto, assessore alla Sicurezza -. Questo è un tema che ho a cuore e che faceva parte dei nostri punti programmatici. Con queste nuove telecamere verrà coperto sempre di più il territorio comunale, supportando il già prezioso ed efficiente lavoro d’indagine delle forze dell’ordine che ringrazio, quale strumento di prevenzione. Dunque come deterrente e di contrasto della criminalità, senza dimenticare che quello delle telecamere è anche un valido strumento per mantenere il decoro urbano”.