San Lorenzo Maggiore: c'è attesa per il ‘’Carnevale Laurentino’’ L'appuntamento aggrega anche i comuni limitrofi

C’è fermento ed entusiasmo per il ritorno del consueto ‘’Carnevale Laurentino’’ che si terrà domenica 2 marzo 2025 dalle ore 14:00 a San Lorenzo Maggiore.

I maestri carristi sono impegnati, già da qualche mese, per allestire i carri allegorici che sfileranno per le vie del paese. Carri tematici che spaziano dal classico al moderno con il richiamo a serie cinematografiche, cartoni animati e uno speciale viaggio nel mondo della musica e delle maggiori tendenze degli ultimi decenni del XX secolo.

A curare l’intera organizzazione dell’evento la neonata Pro Loco di San Lorenzo Maggiore che ha anche accolto la richiesta di alcuni comuni limitrofi di unirsi al Carnevale Laurentino e partecipare con propri carri. Ricco il programma ricreativo e musicale dell’evento che trasformerà San Lorenzo Maggiore in un vero e proprio spettacolo a cielo aperto. Non solo maschere e carri allegorici ma anche la street band e il gruppo di majorettes di Castelvenere, composto da circa 50 artisti che avranno il compito di aprire l’intera sfilata.

Da Casalduni, invece, arriverà lo storico gruppo folk "Fontanavecchia" che animerà il percorso con balli e musiche popolari. A guidare l’animazione con performance di danze di gruppo ci sarà la scuola di ballo "Isa dance’’. Per i più piccoli. spettacoli animati da maschere rappresentanti i personaggi classici della galassia Disney. A concludere la serata, nel consueto raduno finale di Piazza Roma, un Dj set e uno stand di prodotti tipici curato dalla Pro Loco. Qui, infatti, sosteranno tutti i carri e le maschere.