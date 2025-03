A Cirignano di Montesarchio una nuova farmacia, via libera dalla Giunta Il sindaco Sandomenico: impegno nel garantire servizi essenziali e di qualità a tutti i cittadini

La Giunta Comunale di Montesarchio ha approvato la delibera riguardante la definizione del perimetro della sede della IV farmacia comunale. Questa decisione rappresenta un passo avanti significativo per migliorare l'accessibilità ai servizi farmaceutici per i cittadini di Montesarchio: come noto, i criteri per l' istituzione di nuove farmacie sono cambiati nel 2012.

La giunta ha deliberato all' unanimità la delibera in oggetto evidenziando l'importanza e il consenso su questa iniziativa.

Si è deciso che la nuova farmacia, che sarà gestita dall' assegnatario dottor D'Aloia, avrà sede nel centro di Cirignano, tenendo conto delle esigenze dei residenti e garantendo una distribuzione più equa dei servizi sul territorio, migliorando così la copertura del servizio farmaceutico.



Nel merito il Sindaco Carmelo Sandomenico ha evidenziato come "con questa delibera, l'amministrazione comunale dimostra il proprio impegno nel garantire servizi essenziali e di qualità a tutti i cittadini. La nuova farmacia contribuirà a migliorare la qualità della vita e a soddisfare le esigenze sanitarie della nostra comunità."