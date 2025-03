Apollosa, bene la X edizione dei "Truocioli" di Carnevale Cresce l’attesa per la sfilata dei carri allegorici in programma domani, domenica 2 marzo

Anche per l’anno 2025 ha preso il via il Carnevale Apollosano giunto alla decima edizione, organizzato dalla Confraternita del SS. Rosario insieme alle associazioni del territorio, con il patrocinio del Comune di Apollosa.

Quest’anno sono state organizzate due date, il primo appuntamento, domenica 23 febbraio, ha visto la passerella dei “Truocioli”, una manifestazione dedicata a tutti i bambini. Numerosa la partecipazione dei più piccoli insieme ai loro genitori e nonni, fin dal primo pomeriggio in Piazza Saponaro. Dopo la presentazione ufficiale e l’apertura della manifestazione, è partita una simpatica e colorata sfilata con ben 12 “truocioli”. Giunti a piazza Grasso tutti i partecipanti sono stati premiati con un attestato e a seguire tutti i presenti si sono scatenati nella tradizionale festa in maschera. Per la felicità dei bambini erano presenti i ragazzi del Forum Giovani Apollosa con il Baloon Art. <Si definisce “Truociolo”, dichiara la referente del progetto Filomena Donato, ogni mezzo dotato di non meno di una ruota che si può: condurre, tirare, portare, annusare, trainare o guidare. Può essere realizzato con supporto di metallo, di legno, di plastica o di altro materiale atto a dare rigidità alla struttura, portare fortuna e sostenere il conduttore. Come struttura portante vengono di solito utilizzati: carrelli, carrette, carriole, carrozzine, passeggini, carrettini, o altro mezzo a spinta o a propulsione che abbia velocità di marcia regolabile e non superiore a 5 Km/h.> i truocioli rappresentano una tradizione carnevalesca tipica del piccolo paese sannita che negli anni si è evoluta e ha sempre affascinato e coinvolto i più piccoli e le famiglie. Quest’anno in occasione della decima edizione, il progetto ha coinvolto anche la scuola grazie alla collaborazione del dirigente scolastico IC Settembrini, Gennaro Della Marca”.

La seconda tappa del carnevale è l’appuntamento con i carri di Carnevale di Apollosa, in provincia di Benevento, che si svolge il 2 marzo ed in occasione dell’edizione 2025 si prevede, oltre alla sfilata, anche l’esposizione dei carri allegorici già a partire dalla mattina alle 11:30 in piazza Grasso.

La tradizionale sfilata per le strade principali partirà intorno alle ore 15:00, sempre da piazza Grasso, e come in ogni edizione è contraddistinta dalla solita animazione e coinvolgimento tipiche del carnevale apollosano. Non mancherà il caloroso intrattenimento degli amici di “Monte Papero”, ispirato al magico mondo di Paperopoli in cui abitano i famosi personaggi del mondo Disney. Per la gioia dei bambini arriverà una pacifica invasione di Paperino e Paperina, zio Paperone e la famosa Banda Bassotti. “Italia 90” invece sarà dedicato ai nostalgici degli anni ’90: tutta la carica e la magia della musica, dallo stile inconfondibile e coinvolgente.

“Continua la tradizione del Carnevale Apollosano - dichiara il Sindaco di Apollosa, Danilo Parente – e per questo ringrazio la Confraternita di Apollosa, il Forum dei Giovani e le varie associazioni del territorio che come sempre si sono adoperate per la sua riuscita. Dopo la bella e riuscitissima domenica dedicata al truociolo, sarà la volta dei carri. Invito tutti, grandi e piccoli, a trascorrere ad Apollosa una domenica all’insegna del sano divertimento”