Dugenta: approvato il documento unico di programmazione Di Cerbo: possiamo già immaginare un avanzo attivo per opere pubbliche e riduzione fiscalità

Il consiglio comunale di Dugenta ha approvato Documento unico di programmazione (DUP) e bilancio di previsione per il periodo 2025-2027.

«Voglio condividere con tutti i nostri cittadini, con grande soddisfazione - il commento del sindaco Clemente Di Cerbo - l'aver pienamente raggiunto, già in fase di previsione, ovvero in occasione dell'approvazione dei due principali strumenti di programmazione economica-finanziaria, l'obiettivo principale del vincolo del pareggio di bilancio fissato dal legislatore. Questo è stato possibile grazie alla dedizione ed all’impegno concreto della giunta, dei consiglieri di maggioranza e della strutture municipali in particolare con l’Area economico-finanziaria e la nostra nuova segretaria comunale, la dottoressa Marilia Castiello. Registriamo in aula il voto a favore della minoranza sul Dup che poi si

è astenuta sul bilancio».

«Come si evince dai dati - ha aggiunto Di Cerbo - quest’anno possiamo già immaginare un avanzo attivo che impegneremo per la programmazione di opere pubbliche e per ridurre la fiscalità, quella locale. Le attività e gli sforzi profusi contribuiscono ad alimentare nei cittadini sentimenti di vicinanza e di fiducia, restituendo al comune decoro, efficienza e efficacia dell'azione amministrativa. Tutte le sfide potranno essere superate se proseguiamo su questa strada».