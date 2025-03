Carnevale castelpotano tra maschere, giochi e lo stare insieme Successo e premiazioni a Castelpoto per la sfilata. Il sindaco Fusco: una giornata bella e diversa

“Un pomeriggio di divertimento con maschere, giochi e valorizzazione delle produzioni culinarie locali. Un momento di vera aggregazione tra piccoli e grandi”. E' soddisfatto il sindaco di Castelpoto, Vito Fusco, per la sfilata di carnevale che si è svolta nel centro della Valle Vitulanese nella giornata di Domenica.

Un carnevale, organizzato dalla Pro Loco di Castelpoto, retta da Paolo Spagnuolo e da tanti volontari - che ha avuto come missione il trascorrere un pomeriggio insieme. “Tanti infatti i partecipanti arrivati anche dai comuni limitrofi” aggiunge soddisfatto il primo cittadino. “Sono state premiate anche le maschere più belle e particolari”, come quella in foto 'Le 50 Special” che richiamava la mitica vespa che ha fatto la storia d'Italia e non solo. Maschera che si è aggiudicata il premio per la maschera più originale interpretata da Mena, Angela e Mariangela. Gioia per i bambini che in piazza hanno potuto sbizzarrirsi con coriandoli e giochi e per i più grandi con musica e balli.

“Ora la speranza è di poter tornare a realizzare i carri allegorici come avveniva negli anni '80” l'auspicio del presidente della Pro Loco che tra i vincitori menziona anche un'altra maschera, stavolta singola, raffigurante “Gesù fermato al posto di blocco” e sottoposto all'etilometro... un allegoria sulle nuove e più severe norme per contrastare la guida in stato di ebbrezza.