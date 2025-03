Parità di genere: a Ponte un incontro-dibattito In occasione della Giornata internazionale della donna promosso dalla Consulta delle donne di Ponte

In occasione della Giornata internazionale della donna 2025, la Consulta delle donne di Ponte organizza, per l’8 marzo, con inizio alle ore 17,30, presso la sala consiliare del Comune di Ponte, un incontro-dibattito per riflettere insieme su quanto è stato finora fatto in tema di parità di genere e su ciò che è ancora da realizzare.

L’agenda 2030 ha indicato, nell’Obiettivo 5, il raggiungimento dell’uguaglianza e dell’autodeterminazione di tutte le donne, al fine di eliminare ogni forma di discriminazione, di violenza e pratiche abusive e avviare una politica che riconosca e promuova l’effettiva partecipazione femminile, consentendo pari opportunità di leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica.

Il ruolo delle donne, nonostante i passi in avanti e le conquiste sociali e civili ottenute nel lungo cammino dei diritti, è ancora marginale in tante realtà politiche e imprenditoriali, a causa delle barriere contro cui le donne si scontrano nel momento in cui decidono di intraprendere una via che non sia quella segnata dalla tradizione familiare e dai vecchi modelli culturali.

Per la Giornata internazionale della donna 2025, l’ONU ha lanciato la seguente indicazione: “Per tutte le donne e le ragazze: Diritti. Uguaglianza. Emancipazione” che la Consulta delle donne di Ponte ha scelto di declinare col riferimento alle specificità del territorio, attivando un focus sulle realtà dell’imprenditoria in campo industriale e agricolo. Non mancheranno considerazioni e valutazioni, inoltre, sulle reali difficoltà di chi scelga di intraprendere la strada politica. Particolare attenzione, infine, sarà data all’analisi delle situazioni di disagio sociale ed economico che si trovano a vivere tante donne nella nostra comunità, spesso sottaciute e che, quando emergono,

delineano un quadro reso a volte più drammatico dall’indifferenza e dalla solitudine in cui si consumano. Dopo l’introduzione di Teresa Simeone, Presidente della Consulta, interverranno Clementina Dionisi, Coordinatrice della Rete #IDONNA Confindustria di Benevento; De Ieso Angelica, Delegata Giovani Impresa di Coldiretti; Mariacristina De Filippo, Vicesindaca di Ponte; Luigina Antonaci, Progettista sociale.