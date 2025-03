Dalle 22 di oggi alle 16 di domani, 7 marzo, interruzione idrica a Montesarchio Ecco le zone interessate dai lavori

A seguito della comunicazione di ieri da parte di Alto Calore Servizi in merito agli interventi sulla condotta idrica, che porterà a un'interruzione nell'erogazione dalle 22 di oggi 6 Marzo 2025 alle 16 di domani 7 Marzo 2025, il sindaco di Montesarchio Carmelo Sandomenico precisa: "Ho avuto un colloquio con l'ingegner Francesco Capuano di Alto Calore ed ho ricevuto le seguenti rassicurazioni: - l'erogazione idrica sarà sospesa nell'area superiore al bivio di via Castello - non ci sarà alcuna interruzione né per le abitazioni né per le Scuole che insistono su Via Vitulanese, che sono alimentate dalla condotta "Latovetere", non oggetto di lavori.

I disagi, non attribuibili alle attività dell'amministrazione comunale, saranno dunque ristretti alle poche abitazioni che si trovano dopo il bivio per la Torre e il Castello".