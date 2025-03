Poliambulatorio di Cautano. "Pressing istituzionale di Rubano per sblocco fondi" Orlacchio, Procaccini e Felato: territorio ha bisogno di questa struttura

“Trent’anni di attesa, un progetto approvato, ma i fondi ancora fermi. Il poliambulatorio di Cautano resta sulla carta, nonostante l’Accordo di Programma Integrativo siglato nel 2019 tra Regione Campania e Ministero della Salute e l’approvazione, lo scorso dicembre, del progetto esecutivo da parte dell’ASL. Non c’è più tempo da perdere – affermano il presidente del consiglio comunale Agostino Orlacchio, il consigliere Antonio Procaccini e l’assessore Giovanni Felato –. Il nostro territorio ha bisogno di questa struttura, eppure l’iter resta bloccato”. “Apprezziamo l’intervento dell’ l’On. Francesco Maria che ha sollevato la questione in Parlamento con un’interrogazione al Ministro della Salute per chiarire a che punto sia l’erogazione delle risorse. Un pressing istituzionale che punta a smuovere una situazione di stallo”, spiegano. “Non possiamo accettare ulteriori rinvii – aggiungono gli amministratori –. Il poliambulatorio è un’opera strategica per il diritto alla salute dei cittadini di Cautano.