Percorsi ciclabili, nuova frontiera turistica per Bucciano: ecco il progetto Il sindaco Matera: valore aggiunto per il nostro territorio

La mobilità in bicicletta quale pratica da diffondere nel quotidiano nonché quale chiave per promuovere la conoscenza del paese in ottica di crescita turistica .

È un progetto ambizioso ed avvincente quello che prenderà forma nel territorio del Comune di Bucciano su iniziativa della locale Amministrazione cittadina guidata dal sindaco Pasquale Matera.

Bicicletta e percorsi ciclabili, con tutto il loro contorno di infrastrutture, il cuore di "Pedalare per vivere e conoscere il territorio di Bucciano", progettualità predisposta su iniziativa del Ministro per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport.

Previsti, da parte dell'Ente comunale, l'acquisto di bici elettriche, l'installazione di rastrelliere e di colonnine di ricarica delle e-bike, l'installazione di totem interattivi touchscreen in punti strategici del paese quali le prossimità delle scuole, della Casa comunale, del campo sportivo e dei parcheggi posti ai due estremi del paese.

Similmente verranno creati percorsi cicloturistici tematici, con segnaletica dedicata, che toccheranno i punti turistici sensibili del territorio di Bucciano, non ultimo il percorso che intercetta alcuni dei torrini dell'acquedotto Carolino e che arriva fino al ponte Carlo III sotto il quale scorrono le acque del fiume Isclero.

Una particolare attenzione sarà parimenti dedicata al percorso montano che collega via Grande con il Santuario della Madonna del Taburno passando per le Grotte di San Simeone: lungo tale percorso sarà prevista l'apposita segnaletica orizzontale e verticale volta a indicare il percorso ciclabile con tanto di potenziamento della pubblica illuminazione, installazione di cordoli di separazione e punti di ricarica per biciclette con pedalata assistita.

Tali percorsi saranno altresì digitalizzati per il tramite della creazione di una mappa digitale destinata agli utenti della bicicletta in cui vengono messi a sistema tutti gli elementi di valore culturale e naturalistico del Comune.

Con la mappa che, poi, sarà inserita in un'apposita app progettata ad hoc e pensata per accompagnare l'utente durante la scoperta di itinerari e luoghi da visitare.

"Promuovere percorsi ciclabili - sottolinea il sindaco Pasquale Matera - rappresenta un valore aggiunto per il nostro territorio sia nell'ottica di diffondere uno stile di vita sano tra i nostri concittadini sia pensando ad un modello di turismo sostenibile che possa essere chiave di sponsorizzazione delle peculiarità del nostro territorio che abbracciano storia, natura ed enoganoastronomia.

Ringrazio i consiglieri comunali tutti per il sostegno nel lavoro quotidiano, il responsabile dell'ufficio tecnico architetto Buonanno con tutto il team per aver predisposto questo brillante progetto. Proseguiremo nel lavoro già avviato da anni al fine di costruire un modello di paese che sia sempre più a misura dei cittadini ed avvincente pure in ottica esterna".