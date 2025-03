Studenti dell'Istituto Lombardi di Airola protagonisti al flash mob "Bella così" La scuola sannita a Napoli per la Giornata Internazionale della Donna

Una folta delegazione di studenti e docenti dell'Istituto Lombardi di Airola ha partecipato con entusiasmo al flash mob "Bella Così", organizzato dalla Regione Campania in Piazza del Plebiscito a Napoli in occasione della Giornata Internazionale della Donna. L'evento, che ha visto la partecipazione di migliaia di studenti provenienti da tutta la regione, è stato un'occasione unica per sensibilizzare i giovani sui temi della parità di genere, dell'empowerment femminile e del rispetto reciproco.

La giornata è iniziata con l'arrivo degli studenti in Piazza del Plebiscito, seguito dalle prove generali della coreografia che ha coinvolto attivamente ragazze e ragazzi. Dopo i saluti istituzionali, il flash mob ha preso vita, con gli studenti che hanno danzato e manifestato per

l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne. La mattinata è proseguita con un concerto che ha visto esibirsi artisti come Federica Carta, Anna Tatangelo, Chadia Rodriguez, Ste e Marisa Laurito.

L'evento si è concluso con gli interventi dell'Assessora Lucia Fortini e del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha rivolto un saluto ai giovani presenti, sottolineando l'importanza del loro impegno per la pace e l'uguaglianza.

La Dirigente Scolastica dell'Istituto Lombardi, la prof.ssa Maria Pirozzi, ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione dei suoi studenti: "Il flash mob è stato un'iniziativa di grande valore educativo per i nostri studenti. Attraverso la danza e la musica, i ragazzi hanno

avuto l'opportunità di esprimere il loro impegno per un futuro più giusto e inclusivo. Siamo orgogliosi di aver partecipato a questo evento, che ha permesso ai nostri studenti di essere protagonisti attivi nella promozione dei valori di parità e rispetto".