Telese Terme: al via il progetto "Affari di Famiglia" per le donne Per fornire orientamento e supporto alle donne prive di occupazione

Soddisfazione per l’amministrazione Caporaso e per l’assessore alle Pari opportunità del Comune di Telese, Filomena Di Mezza, in seguito all’approvazione del progetto “Affari di Famiglia” che sarà presentato oggi 8 marzo a Telese Terme, in occasione della giornata internazionale della Donna.

Il Sindaco Giovanni Caporaso, in particolare, ha voluto evidenziare come il progetto sia l’unico finanziato ad un comune con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e si è classificato al quindicesimo posto su sessanta, il che evidenzia una significativa capacità di progettazione e costituzione della rete partenariale della nostra amministrazione, sempre attenta alle tematiche sociali. L’assessore Di Mezza fa notare che: “Sul nostro territorio le iniziative a sostegno delle donne sono state tante e oltre ad un lavoro di sensibilizzazione continuo nelle scuole e nella società civile abbiamo inteso lasciare segni concreti con azioni tangibili come la casa rifugio e altre forme di supporto all’occupazione delle donne anche di concerto con altre realtà istituzionali come il Consorzio AmbitoB4 e realtà del terzo settore, come la Cooperativa Sociale Tandem, partners del progetto”.

Il progetto “Affari di Famiglia”, finanziato dalla Regione Campania, ha come obiettivo specifico quello di fornire orientamento e supporto alle donne prive di occupazione per favorirne l’inserimento lavorativo, e l’attivazione di voucher per il servizio di nido, micronido, ludoteca e centro estivo per facilitare le donne che lavorano.

Nello specifico, tre sono gli assi su cui agisce il progetto, che avrà una durata di 18 mesi:

• 1.500 Voucher di circa 30 euro ciascuno per facilitare l’accesso ai servizi di nido per le donne che lavorano ed hanno figli in età compresa tra 0/36 mesi;

• 1.500 Voucher di circa 40 euro ciascuno per facilitare l’accesso ai servizi di ludoteca e centro estivo per le donne che lavorano ed hanno figli in età compresa tra 3/12 anni;

• 450 ore di supporto tecnico ed assistenza per l’avviamento al lavoro per le donne disoccupate.

La selezione dei beneficiari sarà avviata, con apposito avviso pubblico, nel corso delle prossime settimane a cura del Consorzio AmbitoB4. I beneficiari dovranno dimostrare la necessità di conciliare i propri tempi di vita e di lavoro, anche in riferimento a situazioni di cura nei confronti di figli minori, anziani, disabili e persone non autosufficienti.

I voucher saranno erogati presentando la relativa documentazione amministrativa richiesta (composizione nucleo familiare, livello di reddito, ecc.) e l’indicazione della struttura presso la quale si utilizzerà il Buono, tipologia, tempistica, modalità e costi del servizio che si intende acquisire e numero totale di ore.