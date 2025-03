"In Grembo ai Sensi": c'è l'installazione interattiva per bambini A Sant'Angelo a Cupolo, presso l’ex edificio scolastico di Motta

Il 23 marzo 2025 la cooperativa Immaginaria, all’interno del progetto Nidi di Comunità, organizza l’installazione senso-motoria interattiva “In Grembo ai Sensi: Percorsi Sensoriali per bambini da 0 a 36 mesi”, un’iniziativa completamente gratuita pensata per i più piccoli e le loro famiglie.

Il progetto propone un’innovativa esperienza multisensoriale che stimola i bambini, dai primi mesi di vita fino ai tre anni, nell’interazione con l’ambiente attraverso un viaggio nel mondo dei sensi: suono, luce, colore, consistenza, immagine, oggetto e parola.

L’installazione è composta da diversi moduli, ciascuno dedicato a uno dei cinque sensi, dove ogni cassetto si apre alla scoperta di nuove esperienze. “Dentro ognuno di noi sono custoditi i segreti: crescono idee, desideri, sogni e meraviglie”, spiega il referente Giampaolo Vicerè, “Abbiamo creato un insieme di avventure e sfide che stimolano l’attività esplorativa del bambino, aiutandolo a costruire la propria conoscenza e guidando lo sviluppo in questa fase cruciale della crescita.”

I piccoli visitatori, accompagnati da un genitore o tutore, potranno esplorare diverse stazioni interattive che comprendono casse sonore, proiezioni e retroproiezioni, giochi di luce e ombra, oggetti reattivi che producono suoni e immagini, tappetini sensoriali e scatole interattive.

L’esperienza è stata progettata per favorire non solo lo sviluppo sensoriale dei bambini ma anche per creare momenti di condivisione speciali in un ambiente sicuro e stimolante che incoraggia la curiosità naturale dei più piccoli.

L’incontro si svolgerà presso l’ex edificio scolastico di Motta, già Alma d’Arte, in via della Repubblica, Sant’Angelo a Cupolo (Bn). L’esplorazione è aperta ad un massimo di 10 coppie alla volta e ha la durata di 45 minuti. L’appuntamento è per il 23 marzo dalle ore 15:30 alle ore 19:30.. L’iniziativa è finanziata dal progetto Nidi di Comunità, un progetto sostenuto dall’Impresa Sociale “Con i Bambini” nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile grazie al bando “Comincio da zero”.