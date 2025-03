Fondo sostegno comuni marginali: a Paduli contributi per attività commerciali Per i comuni colpiti dal fenomeno dello spopolamento

Anche Paduli è tra i comuni inseriti per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese che intraprendano una nuova attività economica di natura commerciale, artigianale o agricola, nel territorio comunale. I contributi sono finanziati con le risorse assegnate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2021, art. 2, comma 2, lettera b), nell'ambito del Fondo di sostegno ai Comuni Marginali per gli anni 2021-2023, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 196 della legge 30 dicembre 2020.

Il fondo è finalizzato a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei Comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività, a causa della ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche.

Possono beneficiare del contributo in oggetto le imprese regolarmente costituite e iscritte al registro della Camera di Commercio, purché intraprendano una "nuova attività economica" dopo la pubblicazione del presente Avviso, nel territorio del Comune di Paduli.

Per "nuova attività economica" si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO 2025, nei settori di attività commerciali, artigianali o agricoli, come di seguito specificati:

- per li settore attività commerciali, li codice deve rientrare in una delle categorie afferenti la Sezione ATECO "G -COMMERCIO ALLI'NGROSSO EAL DETTAGLIO";

- per li settore attività agricole il codice deve rientrare in una delle categorie afferenti la Sezione ATECO "A- AGRICOLTURA, SILVICOLTURA EPESCA";

per il settore attività artigianali, l'impresa deve essere iscritta nella "SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE" presso la CCIAA competente per territorio.

I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede sul territorio comunale di Paduli.

Nel caso di imprese che, al momento della presentazione della domanda di contributo, non siano ancora costituite o di imprese già costituite che non abbiano ancora attivato un nuovo codice ATECO, o di imprese che non abbiano ancora avviato una nuova sede operativa nel territorio del Comune di Paduli, il finanziamento è concesso a condizione che i soggetti proponenti si impegnino ad avviare l'attività, per mezzo dell'iscrizione nel registro delle imprese della CCIA, entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità al contributo. Entro lo stesso termine dovrà essere resa la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità elencati nel presente articolo.

Le risorse complessive destinate al presente Avviso dal "Fondo di sostegno ai Comuni marginali" sono pari ad €. 50.916,00.

L'importo massimo erogato per ciascuna istanza ammessa a finanziamento è assegnato in proporzione al budget di spesa ammissibile presentato da ciascun richiedente e determinato, sulla base del numero di beneficiari ammessi, nel limite del contributo richiesto e delle risorse disponibili.