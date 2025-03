A Telese si presenta il libro "La Scelta" di Sigfrido Ranucci Il 4 aprile al Modernissimo la proposta promossa dalla scuola superiore Telesi@

Il 4 aprile, alle ore 9:30, presso il Teatro Modernissimo di Telese Terme, si terrà la presentazione del libro "La Scelta" di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore del programma televisivo Report. L'evento è organizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore Telesi@, sotto la direzione della professoressa Anna Cinzia Lettieri, docente di Lettere del Liceo scientifico, indirizzo scienze applicate.

“Questo evento – sottolinea la dirigente scolastica Angela Maria Pelosi - rappresenta un'opportunità unica per riflettere su tematiche fondamentali per la società contemporanea, come la ricerca della verità e il ruolo cruciale di una stampa libera e indipendente. Sigfrido Ranucci, insieme alla sua squadra di Report, programma che ha saputo conquistare ammirazione e suscitare anche polemiche, dedica ogni giorno il proprio lavoro a scoprire, analizzare e collegare eventi, setacciare informazioni e ascoltare voci, con l’obiettivo di svelare storie che altri preferirebbero lasciare nell'ombra. La forza di Report sta nella sua capacità di raccontare la realtà nella sua forma più cruda, attraverso un meticoloso lavoro di ricerca, anche quando il cammino è pieno di rischi, che minacciano direttamente la vita dei giornalisti. Nel libro "La Scelta", Ranucci ci offre anche un'autobiografia in cui racconta le difficili scelte che ha dovuto affrontare nel corso della sua carriera. Nonostante le pressioni e le difficoltà incontrate lungo il suo percorso, Ranucci non ha mai ceduto al cinismo. Ha continuato a interrogarsi sulla vera "scelta giusta" e, ogni volta, ha trovato la risposta, mantenendo salda la sua promessa di dare voce alla legalità e alla giustizia sociale. Le sue parole ci invitano a riflettere sull'importanza di un giornalismo che, pur affrontando sfide complesse epericolose, non smette mai di cercare la verità, mettendo al centro dell’azione etica e responsabilità. Per le classi IV e V del nostro Istituto - conclude la dirigente - l’incontro con Ranucci non solo rappresenta un'opportunità di crescita culturale, ma offre anche uno spunto di riflessione, aiutando i giovani a comprendere il valore di un'informazione libera, accurata e impegnata. In un'epoca in cui le sfide per la verità si fanno sempre più difficili, il giornalismo di qualità rappresenta uno strumento essenziale per la costruzione di una società più giusta e consapevole”.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso, del presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi e della stessa dirigente Pelosi, si entrerà nel vivo dell’evento “La scelta di combattere: inchieste che sfidano il silenzio”, a cura degli studenti del

Liceo Scientifico indirizzo Scienze Applicate. Aurora Nocera e Paolo Palladino dialogheranno con l’autore unitamente a Maurizio Castagna, scrittore e saggista storico, e a Domenico Leggiero, presidente dell’Osservatorio militare. A moderare i lavori sarà Paolo Di Giannantonio, giornalista e conduttore Rai; l’incontro sarà impreziosito dalle partecipazioni artistiche di Angelo Sasso, caricaturista e illustratore, e dello studente Pasquale Macolino che proporrà un monologo. L’ingresso al “Modernissimo” sarà libero e gratuito.