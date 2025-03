Pannarano: "Il campo sportivo sarà presto realtà" L'annuncio dell'amministrazione guidata dal sindaco Antonio Iavarone

"Il campo sportivo sarà presto realtà. Presto Pannarano avrà a disposizione un impianto nuovo, moderno e, soprattutto, omologato e pienamente regolare nell'ottica della partecipazione ai Campionati di calcio".

Lo fanno presente dal gruppo di maggioranza di Pannarano guidato dal sindaco Antonio Iavarone.

"Nel progetto originario di rifacimento del campo sportivo - proseguono dalla squadra amministrativa - vi erano gravi carenze: gli spogliatoi non erano a norma Coni (mancavano lo spogliatoio degli arbitri e l'infermeria con wc per disabili); vi era la persistenza di barriere architettoniche; l'importo dei lavori ipotizzato del vecchio progetto era molto più basso rispetto alla realtà del mercato. In pratica, il vecchio progetto, così come predisposto dalla precedente Amministrazione, non poteva ottenere il parere positivo del Coni che è necessario per l'omologazione: avremmo cioè avuto una struttura che non si sarebbe potuta utilizzare per i campionati agonistici. Inoltre, senza il parere del Coni, avremmo anche perso la seconda tranche del finanziamento.

Per questo, abbiamo dovuto necessariamente provvedere alla modifica del progetto e ad aggiungere quegli interventi (come prima detto, spogliatoio arbitri, infermeria con wc per disabili, abbattimento barriere architettoniche) senza i quali il Coni non ci darebbe mai la sua approvazione.

Purtroppo, però, se le opere sono aumentate, l'importo del finanziamento è restato sempre lo stesso: per questo motivo abbiamo dovuto rinunciare a qualcosa eliminando il tappeto in erba sintetica. I lavori - garantiscono dalla maggioranza Iavarone - riprenderanno a giorni e dovranno essere completati entro il 31 Dicembre per non perdere il finanziamento. Questa è la realtà: il resto è solo speculazione da parte di chi mente sapendo di mentire e che, con la sua irragionovele e rabbiosa faziosità, fa solo il male del paese".