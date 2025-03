Limatola: primo premio per la prima B "Orgoglio di un paese per il risultato della classe della scuola secondaria"

Un caleidoscopio di emozioni ha inondato la sala consiliare del Comune di Limatola venerdì 28 Marzo, a partire dalle ore 21. Il sindaco, Domenico Parisi, sempre attento alle esigenze e ai bisogni della sua comunità, in particolare dei più piccoli, insieme alla delegata all’istruzione, Teresa Aragosa, ha aperto le porte del Comune ad alunni e genitori per consentire il collegamento in diretta con il Teatro dei Pari di Villastellone (TO), dove si stava svolgendo la premiazione del concorso letterario internazionale ScaraBIMBOcchio.

In rappresentanza dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci e della classe 1B della scuola secondaria di Limatola, vincitrice del primo premio nazionale nella sezione Fantasia con la fiaba I fratelli scomparsi, erano presenti in teatro la prof.ssa Olga Rapelli e la prof.ssa Francesca Monteforte, rispettivamente docenti di Italiano e di sostegno della classe.

Fondamentale per l’organizzazione del collegamento è stato il supporto della vicepreside, Mariarosaria Frontino.

Dopo la proclamazione, sono stati invitati a intervenire il sindaco Parisi e la dirigente scolastica, Rosalia Manasseri, che hanno espresso grande gioia e soddisfazione per il risultato ottenuto dai ragazzi, guidati con passione ed entusiasmo dalle loro insegnanti.

Successivamente, la parola è passata alle docenti, che hanno raccontato la genesi del progetto e le attività svolte per la stesura della fiaba, presentata al concorso in tre versioni: testuale, in CAA e digitale con traccia audio.

È stato poi il momento degli studenti, che hanno raccontato con emozione il piacere del confronto e del lavoro di gruppo che ha portato alla realizzazione della loro fiaba.

Tra gli sguardi commossi dell’amministrazione comunale, dei genitori e dei rappresentanti della comunità scolastica presenti nella sala consiliare, l’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci ha ricevuto un grande e sincero applauso dal pubblico di Villastellone, che ha potuto ascoltare la lettura della fiaba attraverso la voce di uno degli attori della compagnia del Teatro dei Pari.

Questa vittoria, vissuta con orgoglio dall’intero paese, rappresenta un traguardo importante e un incoraggiamento a proseguire sulla strada dell’impegno, della cura e dell’inclusione, con uno sguardo sempre rivolto alle generazioni future.