Sabato a Torrecuso la presentazione del progetto ‘Resto Qui’ Si parlerà di cultura, innovazione ed impresa con esperti del settore e giovani professionisti

Sabato presso la Sala Nicchia del Comune di Torrecuso, alle ore 17:00, ci sarà la presentazione pubblica del progetto ‘Resto Qui’, proposto dal Comune di Torrecuso ed ammesso a finanziamento piazzandosi al terzo posto in graduatoria su 96 progetti (solo due del Sannio ammessi a finanziamento). Un progetto inoltrato in risposta all’Avviso “BarCamp locali – giovani, cultura, innovazione e impresa” di Sviluppo Campania e che vedrà la organizzazione, con il coordinamento di ANCI Campania, di “BarCamp” locali per realizzare sul territorio regionale iniziative ed eventi di confronto, dialogo, partecipazione attiva dei giovani sui temi dello sviluppo personale, culturale e professionale.

Insieme al Comune diversi i partner che hanno coordinato il progetto, realizzato con il sostegno della Regione Campania e del dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale: la ‘Nuova Pro Loco Torricolus aps’, il Forum dei Giovani Torrecuso, Associazione ‘Gramigna’, Studio Tolino e StartUp Europa Lab. “Vuoi costruire il futuro restando nel tuo territorio? ‘Resto Qui’ è l’occasione giusta – affermano gli organizzatori -. Sabato pomeriggio si parlerà di cultura, innovazione ed impresa con esperti del settore e giovani professionisti. Scopriremo insieme le azioni del progetto e tutte le attività pensate per supportare i giovani nella crescita personale e lavorativa”. I relatori saranno: Donato De Marco - Progettista sociale; Nicola Biondi - Politiche Giovanili Torrecuso; Geppino Tolino - Consulente in Finanza Agevolata; Alessandro Ciotola - Startup Europa Lab; Letizia Rillo - Confindustria Benevento e Simona Sauchella - Politiche Sociali Torrecuso. Un’occasione dunque per scoprire nuove opportunità, fare networking e confrontarsi con esperti.