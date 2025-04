Paduli, Zollo (FI): "Improvviso attivismo amministrazione sintomo di crisi" "Governano nella paura, non nella fiducia”

“Per anni Paduli è rimasta sospesa in uno stato di paralisi amministrativa. Un’assenza costante di progettualità, attenzione e ascolto ha caratterizzato l’intero mandato dell’attuale amministrazione. Nessun intervento strutturale, nessuna visione per il futuro, nessun segnale di presenza reale sul territorio".

Così Stefano Zollo, Coordinatore cittadino Forza Italia e consigliere comunale di Paduli.

"Oggi, a poco più di un anno dalle elezioni, assistiamo a un risveglio improvviso, quasi febbrile. Si tagliano alberi, si rilanciano fondi dimenticati, si aprono cantieri last-minute. Ma non è questo l’indice di un ritrovato senso istituzionale. È, piuttosto, la spia di un sistema che si muove per paura, non per convinzione.

Chi ha governato nell’inerzia e nel distacco si affanna oggi a rincorrere il consenso perduto, consapevole che la distanza tra il Palazzo e la comunità si è fatta ormai troppo ampia. L’ansia da prestazione elettorale non può sostituire anni di buona amministrazione mancata.

Forza Italia ha scelto una linea diversa: presenza costante, opposizione ferma ma costruttiva, denuncia dei ritardi, proposta concreta. E continueremo su questa strada, con coerenza e senso di responsabilità. A Paduli serve una guida solida, non un’amministrazione che si risveglia solo quando teme di essere mandata a casa da cittadini stanchi dei soliti metodi, giochetti e tatticismi pre-elettorali” conclude Zollo.