Bando Borghi: presentato a Circello lo sportello informativo del progetto Tracce Con un tavolo di assistenza one to one

Presso il Palazzo Ducale di Circello, in una sala gremita di cittadini e molti giovani, è stato presentato lo sportello informativo per le imprese per i comuni di Santa Croce del Sannio e Circello nell’ambito del progetto ‘Tracce’, finanziato dal PNRR Bando Borghi. Al tavolo dei lavori: Maria Beatrice Fucci di Futuridea e Responsabile dello sportello informativo imprese, il sindaco di Circello Gianclaudio Golia e il sindaco di Santa Croce del Sannio Antonio Zeoli. A moderare Gabriele Iarusso, vicesindaco di Circello.

Futuridea è partner di questo progetto locale di rigenerazione culturale e sociale finanziato con la Misura del PNRR M1C3 – Intervento 2.1 – Attrattività dei Borghi Storici, coordinato Maria Beatrice Fucci di Futuridea che ha il compito di accompagnare e supportare aspiranti imprenditrici e imprenditori nello sviluppo della propria idea di business e nell’attuazione dell’incentivo ‘Imprese Borghi’, fornendo strumenti pratici e un servizio di orientamento personalizzato anche per quel che riguarda finanziamenti e incentivi.

"Vedere una partecipazione così interessata specialmente di giovani imprenditori è un segnale forte: c’è voglia di fare, di restare, di costruire qualcosa qui, nei nostri borghi – afferma il sindaco Golia - l’attivazione dello sportello informativo a Circello e Santa Croce del Sannio, rappresenta un passo concreto verso un nuovo modo di sostenere il territorio: offrire strumenti e orientamento diretto a chi vuole restare, investire e costruire futuro nei nostri borghi. Come amministrazione siamo orgogliosi di contribuire a questo processo di rigenerazione che parte dalle persone e dalle loro idee, con un’attenzione particolare ai giovani".

Soddisfatto dell’incontro e del lavoro in essere anche il Sindaco Antonio Zeoli: "Questo progetto per noi non è solo una misura tecnica, ma un’occasione vera per dare nuova linfa ai nostri borghi. Essere Comune capofila di questo progetto significa assumersi la responsabilità di costruire, insieme a Circello, una rete di opportunità concrete per chi vive e lavora nei borghi. Crediamo che con il lavoro di squadra – tra istituzioni, cittadini e realtà come Futuridea – possiamo davvero costruire qualcosa di duraturo per il futuro delle

nostre comunità".

A Circello oltre alla presentazione dello sportello si è entrati proprio nel vivo con un tavolo di lavoro one to one con la collaborazione del dottor Giuseppe Salierno, commercialista e revisore contabile.

“Stiamo andando alquanto spediti nell’attuazione di questo importante progetto – ha affermato Fucci - grazie all’attivazione di una sinergia tra amministratori locali, le comunità di Circello e Santa Croce del Sannio e noi partner. Ciò dimostra che c’è grande necessità nelle aree interne di strumenti innovativi che aumentano il ventaglio delle opportunità per chi resta su territori caratterizzati da spopolamento ed invecchiamento della popolazione e che possiede uno slancio imprenditoriale capace di attivare nuovo sviluppo locale. Come Futuridea – ha annunciato la Fucci - gestiremo un ufficio di coordinamento, lavoreremo sulla rimozione degli ostacoli che frenano il desiderio di imprenditorialità guidando chi intende avviare un’attività e necessita quindi di aiuto nella redazione del progetto d'impresa.

Inoltre – ha concluso Maria Beatrice Fucci - supporteremo le imprese risultate assegnatarie del finanziamento ‘Imprese Borghi’ nella complessa burocrazia delle procedure di rendicontazione. Futuridea sarà sempre in prima linea per frenare l’esodo di giovani dalle aree interne del paese e del meridione in particolare”.