La Protezione civile di Montesarchio si presenta ai cittadini Iachetta: “Straordinaria partecipazione alla campagna di sensibilizzazione”

Importante affluenza di cittadini al gazebo informativo promosso nel fine settimana dal Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Montesarchio.

Numerose persone si sono fermate per ricevere materiale informativo, conoscere le attività del gruppo e approfondire il ruolo strategico che la Protezione Civile svolge nella sicurezza del territorio. Il risultato è stato incoraggiante: l’iniziativa ha generato nuove adesioni e, soprattutto, ha contribuito ad accrescere la consapevolezza dei cittadini rispetto ai temi della prevenzione e della gestione delle emergenze.

“Siamo soddisfatti per la risposta ottenuta – dichiara la consigliera comunale Anna Iachetta, delegata alla Protezione Civile –. La partecipazione è stata significativa e testimonia quanto i cittadini abbiano voglia di mettersi in gioco per la propria comunità. Ringrazio di cuore tutto il Gruppo Comunale per il lavoro svolto con dedizione e passione. Seguiranno altri momenti di incontro e sensibilizzazione, per costruire una cultura della protezione civile”.