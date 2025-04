Pannarano: approvato doppio regolamento per modalità sedute Ok anche alle sponsorizzazioni ad iniziative e attività

Svolgimento delle sedute del Consiglio comunale e sponsorizzazioni: doppio regolamento ad essere approvato dal parlamentino guidato dal sindaco Antonio Iavarone. Il primo di essi, come anticipato, apre alla possibilità di effettuare sedute del Consiglio, di Giunta nonchè le riunioni delle Commissioni consiliari anche mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto. Ciò in funzione del perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, semplificazione e partecipazione. Il Regolamento in questione, quindi, estende anche a momenti non emergenziali la modalità di svolgimento dei principali appuntamenti dell'Ente favorendo il coinvolgimento dei rappresentanti istituzionali.

"In questo modo – commenta Iavarone – agganciandoci alla apertura venuta dalla norma, accogliamo uno strumento, quello dei lavori da remoto, che possono velocizzare lo svolgimento delle attività comunali aggirando e superando difficoltà legate a impedimenti dei singoli".

Disco verde, proseguendo, dall'Assemblea cittadina anche al regolamento disciplinante "la gestione delle sponsorizzazioni nell’ambito della collaborazione tra pubblico e privati".

Le sponsorizzazioni possono consistere in supporti di vario genere ad iniziative e attività organizzate e gestite dal Comune di Pannarano e che, in quanto tali, possono determinare una economia di bilancio totale o parziale rispetto alla previsione di spesa. Le sponsorizzazioni possono avere carattere finanziario, tecnico o prestazionale e possono avere ad oggetto il riconoscimento di una somma di denaro, la fornitura di materiali, attrezzature, beni, strumenti acquisiti e/o realizzati a cura e spese dello sponsor, la realizzazione di un'opera, di un servizio o di un lavoro, nonché la fornitura di una prestazione di servizio, la realizzazione integrale o parziale di opere e di lavori pubblici (quali, ad esempio, attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo di opere pubbliche).

"Questa soluzione – specifica Iavarone – vuole promuovere e incentivare la collaborazione tra pubblico e privato migliorando, allo stesso tempo, la qualità dei servizi istituzionali, valorizzando competenze e professionalità. Significativa anche la possibilità insita di recuperare maggiori risorse e realizzare economie di spesa. Soprattutto, riteniamo che il meccanismo delle sponsorizzazioni possa coinvolgere in modo importante la cittadinanza".