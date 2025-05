"Per il referendum gli scrutatori siano selezionati con sorteggio pubblico" La richiesta del gruppo consiliare “San Giorgio Protagonista” per prossimo appuntamento elettorale

“In coerenza con quanto dichiarato in campagna elettorale, il Gruppo San Giorgio Protagonista chiede formalmente che gli scrutatori per le elezioni dell’8 e 9 giugno siano selezionati tramite sorteggio pubblico tra coloro che hanno un ISEE fino a 15.000 euro”.

Così in una nota firmata dai consiglieri Bocchino, Rinaldi e Bruno si chiede all'amministrazione di San Giorgio del Sannio di utilizzare il sorteggio per la scelta degli scrutatori per il prossimo appuntamento elettorale per il referendum dell'8 e del 9 giugno.

“Il sorteggio pubblico tra le persone meno abbienti - sottolineano - rappresenta un’iniziativa di grande valore sociale e un passo significativo verso una maggiore trasparenza e imparzialità nel processo elettorale.

In un sistema elettorale equo, garantire che la scelta degli scrutatori avvenga in modo trasparente e coinvolga chi si trova in una situazione economica più fragile contribuisce a rafforzare la partecipazione dei cittadini e a offrire un’opportunità concreta a chi ne ha più bisogno. Il sorteggio pubblico tra i cittadini con un ISEE inferiore a 15.000 euro non solo elimina possibili favoritismi nella nomina degli scrutatori, ma diventa un'occasione per favorire l’inclusione sociale e la redistribuzione delle opportunità”.

“Per questa ragione, il Gruppo “San Giorgio Protagonista” invita il Sindaco e tutti i componenti della Commissione Elettorale a sostenere questa proposta nella seduta del 19 maggio, in modo da favorire un processo di selezione che rispecchi i principi di equità e trasparenza”, concludono i consiglieri.