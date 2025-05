Calvi: Viale Europa dissestato "si intervenga" L'appello del vicesindaco, Paolo Vesce

“Le condizioni in cui versa, ormai da tempo immemore, la strada provinciale del Cubante, sono a dir poco disastrose”.

Così Paolo Vesce, vicesindaco di Calvi che incalza “Ancor più grave perché trattasi di un’importante e trafficata arteria della viabilità provinciale, che passa per il nostro Comune collegando San Giorgio del Sannio, Apice e Venticano, in prossimità del casello autostradale della A16 Napoli-Bari e del raccordo per Benevento.

Restiamo sconcertati di fronte al disinteresse e all’inerzia della Provincia di Benevento. Mentre alcune strade provinciali, negli ultimi anni, sono state interamente rifatte (evidentemente per motivi di priorità squisitamente politica), altre, come appunto Viale Europa, sono cadute nel dimenticatoio.

Dopo innumerevoli promesse mai mantenute di rifacimento del manto stradale, i cittadini sono ormai stanchi ed esasperati.

Il Comune sta provvedendo da mesi a sollecitare ripetutamente la Provincia, per Viale Europa così come per la manutenzione dei sampietrini in Via Roma, purtroppo senza avere risposte concrete.

Il tempo dell’attesa è ormai finito, il nostro territorio e i nostri cittadini meritano rispetto. L’Amministrazione Comunale agirà con tutti i propri mezzi per tutelare il sacrosanto diritto alla sicurezza dei cittadini e di tutti coloro che transitano su quella strada, rischiando ogni volta di riportare danni ai propri veicoli, oltre a rischiare per la propria incolumità”.