Hercules: Sandomenico "straordinaria esperienza formativa" A Montesarchio l'esercitazione dell'Esercito e della sciola di commissariato di Maddaloni

"Desidero esprimere, a nome mio personale e dell’intera Amministrazione Comunale, un sentito ringraziamento all’Esercito Italiano e, in particolare, alla Scuola di Commissariato di Maddaloni per la straordinaria esperienza formativa e dimostrativa offerta alla nostra comunità con l’esercitazione “Hercules” ".

Così il sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico che prosegue "L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “Aldo Moro” e con il prezioso coinvolgimento degli studenti dell’indirizzo Alberghiero impegnati nei percorsi PCTO, ha rappresentato un momento di alto valore educativo, civico e umano. In particolare, l’Open Day di sabato 17 maggio ha offerto ai cittadini un’occasione concreta per avvicinarsi al lavoro dell’Esercito Italiano, conoscere da vicino i mezzi campali e comprendere il ruolo fondamentale che le Forze Armate svolgono nei contesti di emergenza civile e umanitaria.



Particolarmente sentito il seminario sull’eccidio di Cefalonia, dove ho avuto l’onore di intervenire, alla presenza di autorità civili e militari, e di diversi sindaci del territorio, che ringrazio per la loro partecipazione e sensibilità su un tema tanto delicato quanto attuale. Il convegno “I Martiri di Cefalonia” ha rappresentato un’occasione di riflessione profonda sulla memoria storica e sul valore del sacrificio di uomini che hanno pagato con la vita la fedeltà alla Patria e alla dignità umana.



Ringrazio la Dirigente Scolastica Rosa Tangredi per la costante attenzione alle opportunità formative rivolte agli studenti, il Generale di Brigata Sandro Corradi per la disponibilità e lo spirito di collaborazione dimostrati, e tutto il personale civile e militare che ha contribuito al successo dell’iniziativa con impegno, professionalità e passione. Un ringraziamento va anche al Senatore Domenico Matera per la sua gradita visita, testimonianza concreta della vicinanza delle istituzioni alla vita della nostra comunità. Eventi come questo rafforzano il legame tra cittadini, scuola, forze armate ed enti locali, promuovendo una cultura della solidarietà, della conoscenza e della collaborazione che è fondamentale per la crescita del nostro territorio".