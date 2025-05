Più possibilità per i giovani: presto a Pannarano il nuovo gestore campetto Il sindaco Iavarone: l'Ente si sgraverà anche di oneri relativi alla cura ed alla manutenzione

Si è chiusa a Pannarano la finestra temporale utile a presentare candidature, da parte di associazioni e realtà varie, ai fini dell'affidamento del campo di calcetto comunale sito in via Sorbo San Pietro. Tra pochi giorni, quindi, esaurita la necessaria fase di istruttoria, si procederà alla individuazione del soggetto in questione.

Le parole del sindaco Iavarone

“Si tratta di una scelta oculata di questa Amministrazione comunale – spiega il sindaco Antonio Iavarone – L'individuazione di un gestore del campo di calcio a cinque ci consentirà di rispondere a due importanti esigenze: da un lato l'Ente si sgraverà di oneri relativi alla cura ed alla manutenzione della struttura. Dall'altro si andrà a favorire, per il tramite di uno spazio sportivo ben curato, la promozione dell'attività fisica tra i giovani e la loro reciproca condivisione e socializzazione”.

Cosa prevede l'affidamento

L'affidatario, nel dettaglio, dovrà andare a garantire sempre il completo e regolare funzionamento dell'impianto, dovrà provvedere, come da contenuti della convenzione, all'organizzazione delle attività svolte anche da terzi, così come anche alla pulizia, alla manutenzione ed all'ordinario.

“La procedura di affidamento si inquadra – prosegue il giovane primo cittadino – anche in una logica di coinvolgimento del locale mondo associativo, tradizionalmente sempre propositivo e attivo.

La sinergia tra pubblico e privato rappresenta senza dubbio una opportunità in chiave di crescita e di sviluppo. Per il resto, il nostro impegno è quello di creare condizioni favorevoli per i nostri giovani, anche dal punto di vista “ricreativo”.

D'altronde, anche gli sforzi che abbiamo messo in campo nel raddrizzare le sorti del campo sportivo sono indicativi di questa nostra volontà”.