Torrecuso. Venerdì arriva in paese la Croce Giubilare della Misericordia L'invito del presidente Maiello: partecipate tutti a questo momento così importante

“Con cuore ardente e mani operose. Questa l'esortazione affidataci dal Correttore regionale delle Misericordie della Campania, Don Pompilio Cristino, con cui ci accingiamo ad accogliere venerdì 23 maggio a Torrecuso, in Piazza Papa Giovanni Paolo II alle 18 la Croce Giubilare della Misericordia”. Così il Governatore della Misericordia di Torrecuso Nicola Maiello. Alle ore 18:15 è prevista la recita del Santo Rosario e a seguire la celebrazione della Santa Messa officiata dal Correttore della Misericordia di Torrecuso don Antonio Fragnito.

L'appuntamento

L'icona del Giubileo 2025, in Peregrinatio fra le Misericordie d'Italia, fa tappa a Torrecuso per rinnovare le motivazioni e l'impegno dei volontari a "servire il prossimo senza servirsi del prossimo" per contribuire con dedizione ad "infondere speranza a tutta la società" perché "tanti piccoli gesti del servizio gratuito fanno fiorire germogli di umanità nuova”.

“Invito tutti a partecipare a questo importante momento – continua Nicola Maiello – che ha coinvolto e sta coinvolgendo numerose città italiane da gennaio ed ora fa tappa a Torrecuso dove la nostra Misericordia è impegnata con volontari e autisti nel servizio di trasporto malati e persone in difficoltà. La Croce del Giubileo, proprio in quanto simbolica icona itinerante, è davvero un unicum che concentra in sé e veicola molti altri simboli, ognuno con un suo specifico significato di valori: l'ancora, il legno d’olivo, il Rosario, l'immagine della Madonna della Misericordia, il filo spinato, una scheggia, una roccia e la terra".