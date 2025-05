Turismo e cultura, avanti insieme: rinnovato il patto tra sei Comuni Castel Campagnano, Dugenta, Frasso Telesino, Limatola, Melizzano e Valle di Maddaloni

Un’alleanza strategica tra Comuni per lo sviluppo congiunto di politiche legate al turismo e alla cultura. È questo l’obiettivo del primo incontro preliminare che si è tenuto ieri tra i sindaci di Castel Campagnano, Dugenta, Frasso Telesino, Limatola, Melizzano e Valle di Maddaloni.

L'incontro

I sei primi cittadini hanno avviato un dialogo finalizzato a creare una rete territoriale capace di generare sinergie e ottenere risultati più significativi in termini di visibilità, sia a livello nazionale che internazionale.

L’intento è quello di elaborare, in modo condiviso, una progettualità che risponda alle opportunità offerte dal PNRR e dai bandi regionali, con l’obiettivo di valorizzare le ricchezze del territorio: patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico.

Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro operativo per la stesura di un protocollo d’intesa, necessario per partecipare al bando regionale dedicato alla creazione di itinerari turistici a carattere culturale, ambientale e gastronomico.

Una visione integrata che supera i confini del singolo comune e guarda a un’identità territoriale condivisa. I sei comuni, che già in passato hanno beneficiato di finanziamenti congiunti, uniscono nuovamente le forze per intercettare nuove risorse. Per il 2025, il ruolo di Comune capofila è stato affidato a Frasso Telesino.