Napoli - Cagliari: maxischermo anche a Montesarchio Iniziativa del locale club Napoli

Anche la Valle Caudina si attrezza per la gara Napoli - Cagliari, in particolare a Montesarchio, così come in tanti comuni del Napoletano e del Casertano, sarà allestito un maxi schermo per seguire la gara Scudetto.

Un'iniziativa organizzata dal locale club Napoli "Lavaci col Fuoco" con il patrocinio del Comune di Montesarchio e la collaborazione di attività locali che promette una "Serata Anima e Cor"e... Insieme per scrivere la storia con Orgoglio e Dignità".

Sono ormai sempre più numerosi i comuni che vista anche l'impossibilità per molti di acquistare i biglietti per accedere direttamente al Maradona per l'ultima e decisiva gara di campionato si stanno attrezzando con maxischermi e visioni collettive, Montesarchio è tra i primi centri del Sannio a organizzarsi in tal senso seguendo l'esempio di diversi altri centri delle province di Napoli e Caserta.