Montesarchio, ecco bilancio della Polizia Locale: sanzioni, sequestri e rifiuti Il sindaco Sandomenico: "La sicurezza dei cittadini è una priorità non negoziabile"



L’Amministrazione Comunale di Montesarchio raccoglie i frutti delle scelte strategiche messe in campo per rafforzare la sicurezza urbana e il controllo del territorio. Grazie al potenziamento del comando di Polizia Locale – affidato alla direzione del comandante Mauriello – e all’introduzione di nuove unità operative, i primi quattro mesi del 2025 segnano risultati senza precedenti.



I dati

Nel dettaglio, da gennaio ad aprile sono state 39 le auto sequestrate, 9 le patenti ritirate, 23 gli incidenti stradali rilevati, 35 i veicoli pesanti controllati, 11 le sanzioni per abbandono di rifiuti e danneggiamento della sede stradale, oltre a 6 verbali elevati su cantieri stradali e numerose altre sanzioni per violazioni varie. Tutto questo, anche grazie al potenziamento del sistema di videosorveglianza, che si conferma un presidio fondamentale per la sicurezza cittadina.



Nella sede del comando, è stata presentata una nuova unità entrata in servizio nei giorni scorsi: un giovane agente proveniente da un comune del Casertano, subito operativo in pattuglia e già distintosi per professionalità ed efficienza.

L'amministrazione

Il consigliere delegato alla Polizia Municipale, Umberto Schipani, ha commentato: «Questi risultati dimostrano che la direzione intrapresa è quella giusta. Abbiamo investito sulla qualità delle risorse e sulla tecnologia, e i dati ci danno ragione. Per quest’anno è già prevista un’ulteriore assunzione: l’obiettivo è arrivare entro la fine del 2025 a 10 unità operative, garantendo una presenza ancora più capillare sul territorio».

«La sicurezza dei cittadini è una priorità non negoziabile - ha aggiunto il Sindaco Carmelo Sandomenico -. Siamo soddisfatti del lavoro svolto dalla nostra Polizia Locale, e vogliamo continuare su questa strada. Montesarchio merita un controllo del territorio moderno, efficace e vicino ai bisogni della comunità».

Un bilancio, dunque, che evidenzia un netto salto di qualità nel presidio urbano, con la Polizia Locale di Montesarchio sempre più protagonista nella tutela della legalità e nella prevenzione.