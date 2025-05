Apice. Cambio al vertice della Polizia Locale: cerimonia di saluto per De Bellis Sindaco Angelo Pepe: dedizione, competenza e passione in un momento di grandi sfide e trasformazione

Dopo cinque anni al comando della Polizia Locale di Apice, il comandante Antonio De Bellis ha lasciato l'incarico per raggiunti limiti di età. Al suo posto il luogotenente Francesco Albanese che ha assunto la guida dell'Ufficio.

La cerimonia

Per l'occasione il Comune di Apice ha festeggiato il pensionamento di Antonio De Bellis, alla guida dei caschi bianchi dal 20 settembre del 2020 a marzo scorso, con una cerimonia solenne dinanzi all’intera Amministrazione comunale nell’aula consiliare.

Presente Virgilio Pepe, presidente del consiglio comunale e il sindaco Angelo Pepe che ha sottolineato come Antonio De Bellis, già Commissario della Polizia di Stato, – ancorché a titolo gratuito – "ha svolto un servizio con dedizione, competenza e passione, in un momento di grandi sfide e trasformazioni, qual è stato il periodo della pandemia. Ha saputo guidare la Polizia locale con fermezza e sensibilità instaurando un rapporto di fiducia coi colleghi e i cittadini tutti, guidando il rafforzamento della Protezione civile comunale. Il traguardo della pensione è sicuramente uno di quei momenti che scandisce l'evoluzione della nostra vita quotidiana, un momento importante e atteso dopo tanti anni di lavoro. Per questo l’Amministrazione ha voluto dare un appuntamento per un saluto non solo ufficiale, un momento di ritrovo collettivo nel luogo più rappresentativo della nostra Comunità e del nostro Ente: l’Aula consiliare".

Subito dopo il sindaco Pepe ha consegnato al Comandante De Bellis una targa ricordo sulla quale si leggeva:

L’Amministrazione comunale conferisce Encomio al dott. Antonio De Bellis “per il prezioso servizio reso alla Comunità Apicese, per la capacità tecnico-operativa, la spiccata professionalità, l’alto senso del dovere e per l’eccezionale impegno profuso nel garantire sicurezza, ordine pubblico, benessere e rispetto delle leggi. Apice, 20 maggio 2025. Il sindaco Angelo Pepe”.

Sono intervenuti per portare il proprio saluto al comandante De Bellis, tra gli altri: il consigliere comunale Filippo Iebba, il parroco don Crescenzo Rotondi, il coordinatore della locale Protezione Civile Pasquale Zullo, il nuovo Comandante della Polizia locale luogotenente Francesco Albanese e la Presidente dell’Automobil Club di Benevento Rosalia La Motta Stefanelli, accompagnata nell’occasione da Fioravante Bosco, già Comandante del Corpo di Polizia municipale di Benevento. La presidente La Motta ha ringraziato di cuore il Comandante De Bellis per la continua opera di collaborazione prestata all’Automobil Club, augurandosi che anche in futuro la sintonia possa continuare.

Antonio De Bellis, forte dell’esperienza dei 42 anni di servizio prestati nella Polizia stradale, nel prendere commosso la parola, si è detto felice di aver operato come il buon padre di famiglia, ma non sono mancati gli interventi per ripristinare il decoro e la vivibilità nella cittadina apice, specialmente al tempo dell’epidemia Covid-19. E ha aggiunto: “Sono stati rilevati incidenti stradali con danni a persone e cose, sequestrato discariche abusive e collaborato con l’Autorità giudiziaria. Un ringraziamento va anche al Comando Stazione Carabinieri, per la grande disponibilità mostrata nei confronti della Polizia locale apicese”. E’ seguita la consegna di altre due targhe ricordo, la prima da parte della Polizia locale e l’altra offerta dalla Protezione civile.