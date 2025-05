"Cultura di Protezione Civile": consegnati gli attestati a 25 nuovi volontari Concluso il corso base a San Leucio del Sannio

Si è svolta nella giornata di sabato con grande partecipazione e spirito di collaborazione la cerimonia di consegna degli attestati ai volontari che hanno completato il corso basico "Cultura di Protezione Civile" della durata di 40 ore. L'evento è stato aperto dal coordinatore del Piano operativo, Pasquale Fiore, che ha salutato tutti gli amministratori e i corsisti, ringraziando la Protezione Civile di Benevento per l'importante contributo nella formazione di nuovi volontari. Successivamente ha passato la parola al Sindaco di San Leucio del Sannio, Nascenzio Iannace, capofila del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile, seguito dagli interventi istituzionali del Sindaco di Arpaise Vincenzo Forni Rossie del Consigliere di Ceppaloni, Saverio Porcaro delegato del Sindaco, assenti per motivi istituzionali come il Sindaco di Apollosa.

Fondamentale il modello di cooperazione tra enti locali e volontariato

Un incontro di rilevanza territoriale che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e volontari dei comuni aderenti al Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.), attivato nel dicembre 2023 per la gestione associata delle funzioni di pianificazione e primo soccorso nei comuni di San Leucio del Sannio, Arpaise, Apollosa e Ceppaloni. Questo modello di cooperazione tra enti locali e volontariato si sta dimostrando fondamentale per garantire una risposta tempestiva ed efficace alle situazioni di emergenza, consolidando una rete di protezione sempre più strutturata e attenta alle esigenze del territorio.

La cerimonia

Alla cerimonia erano presenti i delegati alla Protezione Civile, l'Assessore Amato Iuliano di Arpaise e il Consigliere Giovanni Varricchio di San Leucio del Sannio. La consegna degli attestati è stata affidata al Presidente dell'Associazione Volontari Italiani Protezione Civile di Benevento, Aniello Petito, il quale ha sottolineato l'importanza della formazione e della preparazione dei volontari per affrontare le emergenze con competenza e dedizione. I volontari coinvolti nel percorso formativo sono stati circa 25, un numero significativo che testimonia l'interesse e l'impegno della comunità nel rafforzare il sistema di Protezione Civile locale. In conclusione, un sentito ringraziamento è stato rivolto al Presidente Aniello Petito e a tutti i volontari della Protezione Civile di Benevento, per la loro disponibilità e il loro prezioso contributo nella diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza.

Servizio per l'intero comprensorio

Questo percorso di formazione rappresenta un servizio prezioso non solo per la comunità di San Leucio del Sannio, ma anche per tutte le realtà del comprensorio. L'attivazione di un presidio di sicurezza efficiente e preparato è di fondamentale importanza per la gestione delle emergenze, permettendo di intervenire tempestivamente e con competenza in situazioni critiche. Grazie alla preparazione e all'impegno dei

volontari, la Protezione Civile e la sinergia perfetta tra le Istituzioni locali, si confermano un punto di riferimento essenziale per la tutela e la sicurezza dei cittadini e un presidio fondamentale per la sicurezza del territorio.

Un impegno che guarda al futuro

La Protezione Civile non è solo un punto di riferimento in caso di emergenza, ma un presidio attivo che contribuisce alla diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza. Investire nella formazione dei volontari significa costruire una comunità più resiliente e pronta ad affrontare le sfide future. Il lavoro svolto dal Gruppo Intercomunale di Protezione Civile, insieme alle istituzioni e ai cittadini, rappresenta un esempio concreto di solidarietà e senso civico, valori che rafforzano il tessuto sociale del territorio.