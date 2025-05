Comunità Montana del Fortore, incontro con Regione e Fondazione IFEL Il progetto per il "rafforzamento della capacità amministrativa a beneficio degli enti locali"

Si è tenuto oggi, lunedì 26 maggio 2025, presso la sede del Comune di San Marco de' Cavoti, un incontro promosso dalla Fondazione IFEL Campania e dalla Regione Campania con i referenti della Comunità Montana del Fortore capofila della coalizione territoriale dell'Area Interna Fortore individuata tra le sette aree Snai della Campania beneficiarie di fondi nazionali e regionali per il periodo di programmazione 2021-2027.

L’iniziativa rientra nel quadro del progetto “Rafforzamento della capacità amministrativa a beneficio degli enti locali coinvolti nell’attuazione delle strategie territoriali (urbane, masterplan, aree interne)”, promosso dalla Fondazione IFEL Campania in collaborazione con la Regione Campania.

“L’incontro – si legge in una nota - ha lo scopo di avviare una fase di ascolto del territorio, finalizzata all’individuazione dei fabbisogni specifici degli enti locali in termini di accompagnamento e capacity building, con particolare riferimento al percorso di costruzione e attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) 2021–2027. La giornata ha rappresentato un primo momento di confronto operativo per approfondire criticità, potenzialità e priorità del territorio fortorino, in un'ottica di sviluppo sostenibile, coesione sociale e innovazione amministrativa. L'area Fortore, attraverso la partecipazione attiva delle amministrazioni locali, intende cogliere appieno le opportunità offerte dal progetto per rafforzare le proprie capacità di programmazione, gestione e attuazione delle politiche pubbliche territoriali, sebbene si trovi in una fase progettuale avanzata della proposta Preliminare di Strategia”.

All’incontro hanno preso parte per la Regione Campania la Dirigente Marina Rinaldi ed i funzionari impegnati nella fase istruttoria delle strategie territoriali, Annapaola Voto Direttore Generale di Ifel Campania, Massimo Padovano ed i consulenti che si occuperanno di fornire assistenza tecnica alla Comunità Montana sul territorio per giungere all’approvazione finale della Strategia.

In rappresentanza della Comunità Montana hanno preso parte ai lavori il vicepresidente Giuseppe Adabbo e il Sindaco San Marco dei Cavoti, Angelo Marino, comune che ha ospitato l’evento, accompagnati dalla segretaria della Comunità Montana Nicoletta Romano e da alcuni tecnici che hanno fornito supporto specialistico nell’elaborazione della Strategia.