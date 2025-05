Doppio finanziamento per il Comune di Ponte: servizi per l’infanzia e rete Il sindaco Caporaso: risultati che rappresentano una risposta concreta ai bisogni dei cittadini

Due nuovi e importanti risultati per il Comune di Ponte che, in pochi giorni, segna un altro passo avanti nel percorso di crescita e potenziamento dei servizi alla cittadinanza.

Il primo finanziamento riguarda il progetto per la realizzazione di un nuovo asilo nido, presentato dal Comune di Ponte in qualità di ente capofila, in forma associata con il Comune di Casalduni. Un’iniziativa di grande valore sociale, che risponde alle esigenze di tante famiglie e che rafforza l’idea di un paese sempre più a misura di bambino. Un intervento che parla di presente, ma soprattutto di futuro: quello dei nostri bambini e delle loro famiglie. Un segnale chiaro di attenzione concreta verso i bisogni educativi e di conciliazione vita-lavoro che toccano da vicino la quotidianità della comunità.

Il secondo finanziamento è stato ufficializzato con la Delibera di Giunta Regionale n. 278 del 21 maggio 2025, attraverso cui la Regione Campania ha approvato il finanziamento di 2.150.000 euro per il progetto di “Potenziamento degli impianti idrici principali di alimentazione della rete comunale e sostituzione dei tratti ammalorati”. Si tratta di un intervento strutturale che guarda alla sicurezza e all’efficienza del servizio idrico comunale, troppo spesso messo in difficoltà da una rete ormai obsoleta. Un investimento che migliorerà la qualità della vita di tutti i cittadini e che rappresenta una risposta concreta a un’esigenza ben nota.

Le reazioni

Questi due nuovi successi non sono frutto del caso, ma testimoniano, ancora una volta, la capacità amministrativa, la progettualità e la determinazione dell’attuale governo cittadino nel saper cogliere opportunità strategiche per il territorio, trasformando risorse e idee in opere reali.

"Mai più ultimi" non è solo uno slogan, ma la direzione che questa Amministrazione ha scelto di seguire con coerenza e impegno, mettendo in campo competenze, lavoro di squadra e un’attenzione costante ai bandi e alle occasioni di finanziamento.

A chiudere, le parole del Sindaco Antonello Caporaso: “Siamo soddisfatti di questi risultati, che rappresentano una risposta concreta ai bisogni dei cittadini. L’asilo nido è un’opera fondamentale per tante famiglie, mentre la rete idrica è un’infrastruttura essenziale che da troppi anni attendeva un vero intervento strutturale. Continuiamo a lavorare ogni giorno con serietà e determinazione per portare risorse vere a Ponte, perché questa comunità merita risposte, non promesse. Siamo sulla strada giusta. Ponte guarda avanti, con fiducia e con i fatti".