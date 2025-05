Sì al contratto preliminare per la nascita del primo ospedale veterinario Cataudo: opera unica in provincia

"Un passo avanti decisivo per il benessere animale e per lo sviluppo del territorio: il Consiglio Comunale di Ceppaloni ha approvato all’unanimità, nella seduta del 21 maggio 2025, lo schema di contratto preliminare per la concessione del diritto di superficie in favore dell’Asl di Benevento, destinato alla realizzazione del primo

ospedale veterinario h24 della provincia". Così dal comune di Ceppaloni viene annunciato il via libera all'iniziativa che dovrebbe consentire la realizzazione della struttura nella provincia sannita.

La struttura sorgerà nella zona industriale di Ceppaloni, su un’area comunale concessa in uso gratuito. Il progetto, il cui valore complessivo ammonta a 2.311.000 euro, sarà finanziato per il 50% dalla Regione Campania e per il restante 50% dall’ASL BN.

Comprenderà un presidio sanitario articolato su due livelli, con pronto soccorso veterinario, servizi di degenza, diagnostica e aree attrezzate esterne per animali, con l’obiettivo di offrire cure continuative e di alta qualità.

"Si tratta di un’opera unica in provincia – ha dichiarato il sindaco Claudio Cataudo – che non solo garantirà assistenza sanitaria agli animali d’affezione, ma avrà ricadute occupazionali e sociali rilevanti per la nostra comunità. La struttura sarà un riferimento per tutto il territorio e potrà attivare sinergie con progetti di pet therapy e iniziative di inclusione sociale".

Il percorso amministrativo ha avuto inizio nel 2022 e ha richiesto un complesso iter di interlocuzioni tra Comune, ASL e Regione Campania. "Oggi, grazie all’approvazione del contratto preliminare, il progetto entra nella fase operativa".

"Questo risultato – ha concluso il Sindaco – è frutto di un lavoro condiviso tra amministrazioni e rappresenta un modello virtuoso di collaborazione istituzionale al servizio del territorio".