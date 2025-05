Reti di memoria: il linguaggio digitale e le sue potenzialità narrative A Morcone appuntamento del progetto TAM – La cultura è un fiume

Dopo la Fotopoesia e la Scrittura Creativa, il ciclo di laboratori Rive di Memoria, promosso dall’associazione Rima all’interno del progetto TAM – La cultura è un fiume, torna a Morcone con un nuovo appuntamento dedicato al linguaggio digitale e alle sue potenzialità narrative.

Dal 31 maggio al 2 giugno, l’Auditorium San Bernardino ospita “Reti di Memoria – Laboratorio di Comunicazione Digitale”, un percorso formativo gratuito guidato da Chiara Carolei, giornalista, content creator e social media strategist, e da Virginia Monteforte, antropologa, scrittrice e co-fondatrice dell’associazione Rima.

Attraverso talk, esercitazioni pratiche, e momenti pubblici, il laboratorio esplorerà come le connessioni digitali possano diventare strumenti per raccontare luoghi, memorie e relazioni, aprendo nuove possibilità di comunicazione territoriale, collettiva e creativa.

Il programma si apre sabato 31 maggio alle ore 10.00 con un incontro pubblico dedicato alla narrazione digitale, a cura di Chiara Carolei, e prosegue la sera con un’attività su prenotazione, dal titolo “Sulla punta della lingua”: un’esperienza tra cibo e storie multimediali presso il Ristorante Biancamela, con la partecipazione della chef morconese Annamaria Mastrantuono, per raccontare attraverso i social gusti e

sapori locali.

Le giornate di domenica 1 e lunedì 2 giugno saranno invece dedicate a esercitazioni pratiche di comunicazione digitale, fino alla presentazione pubblica e partecipata dei contenuti realizzati, nel momento conclusivo “Morcone Social”.

La partecipazione è gratuita, ma si richiede la prenotazione inviando una mail a rimaproject16@gmail.com o contattando il numero +39 348 6912592

TAM – La cultura è un fiume è un progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economico finanziato da Next Generation EU. Gestito dal Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR è promosso dal Comune di Morcone e seguito da Cartesio Consulenti Associati.