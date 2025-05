"Lavoro e Cittadinanza": incontro ad Airola Domenica 1 giugno alle ore 17 ad Airola nell'aula consiliare comunale

Si terrà domenica 1 giugno alle ore 17.00 ad Airola nell'aula consiliare comunale l'incontro informativo della campagna referendaria per il si, promosso dal Partito Democratico di Airola, la Cgil ed il comitato referendario, col titolo "Lavoro e Cittadinanza".

L'incontro, introdotto dal segretario locale del Pd Diego Ruggiero, dopo i saluti dei rappresentanti amministrativi locali e del partito, vedrà il confronto, moderato dalla vicesegretaria locale Pd Immafederica Refuto, tra Luciano Valle, segretario CgIl, il parlamentare dem Arturo Scotto e l'europarlamentare dem Lello Topo. Il confronto sarà introdotto dall'avvocato giuslavorista Angela Iavarone dell'Associazione "Giuristi Democratici" che illustrerà tutti i quesiti per tutti coloro che vogliano farsi un'idea.

"Si tratta di un importante appuntamento - spiega il segretario Ruggiero-. Informarsi ed informare qui ed ora, oggi, è un gesto di impegno civile di fronte alla propaganda governativa per l'astensione che addomestica la dirompente forza di un istituto di partecipazione democratica come il referendum. Nel merito votare si a questi referendum vuol dire riaffermare i nostri ideali di giustizia e solidarietà. Abbiamo una legislazione in tema di immigrazione disattenta alla giustizia, abbiamo una legislazione in tema di lavoro che agevola il profitto e non l'occupazione, disattendendo il valori di solidarietà che ci accomunano. Per questo promuoviamo cinque si per il diritto al lavoro ed alla cittadinanza. Ne discuteremo il 1 giugno con i cittadini."