Finanziata dalla Regione la rete idrica al comune di Calvi Il sindaco Rocco: una rete idrica efficiente significa garantire un servizio altamente performante

La Regione Campania, con delibera di Giunta Regionale del 21 Maggio 2025 n. 278, ha riconosciuto al Comune di Calvi un importante e corposo finanziamento per 1.680.000 per l’ammodernamento, la ristrutturazione e riqualificazione della rete idrica.

“Sono davvero soddisfatto - ha commentato il Sindaco di Calvi Armando Rocco -, per l’importante obiettivo raggiunto per la nostra comunità. Grazie ai numerosi interventi migliorativi che deriveranno dall’utilizzo delle somme concesse al Comune di Calvi sarà possibile dare soluzione a problemi annosi e rendere più efficiente il servizio di distribuzione erogato alla cittadinanza. Si tratta di un risultato che premia il lavoro e l’impegno profuso dall’Amministrazione Comunale in un settore particolarmente importante, con riflessi rilevanti per la qualità della vita della comunità calvese. Si tratta di un intervento strategico per il nostro territorio – afferma il sindaco Rocco – che ci consentirà di migliorare in modo significativo la qualità e l’efficienza del servizio idrico, riducendo le perdite, intervenendo sulle infrastrutture obsolete e garantendo una gestione più sostenibile delle risorse.

Un altro risultato ottenuto dalla mia amministrazione comunale, un altro impegno mantenuto con la nostra Comunità. Una rete idrica efficiente porterà alla riduzione notevole delle perdite d'acqua, al risparmio di energia e al miglioramento della qualità dell'acqua, contribuendo alla sostenibilità ambientale, all'ottimizzazione delle risorse idriche e alla sicurezza dell'erogazione. Una rete idrica efficiente significa garantire un servizio altamente performante alla Comunità e rappresenta un passo decisivo per lo sviluppo sociale ed economico del territorio. Ringrazio gli uffici tecnici comunali e tutti i soggetti coinvolti per il lavoro svolto, conclude il sindaco Rocco. Questo risultato è il frutto di un impegno costante per migliorare i servizi e rispondere concretamente ai bisogni della comunità”.