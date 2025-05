Quasi sette mionioni di euro per la rete fognaria di Dugenta Il compiacimento del sindaco Di Cerbo: soddisfatti, l'ultimo intervento risale al lontano 1998

Sono 6 milioni e 900mila gli euro che la Regione Campania ha assegnato al Comune di Dugenta per “Lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico mediante adeguamento, ampliamento e completamento della rete fognaria”. Tra i progetti finanziati quello presentato dal Comune di Dugenta è quello che ha ottenuto la somma più alta.

«L’ultimo intervento sulla rete fognaria comunale - spiega il sindaco Clemente Di Cerbo - risale ormai al 1998, con una mia amministrazione. E’ evidente quindi che c'è tanta soddisfazione per aver centrato questo obiettivo con un finanziamento che ci permetterà di dare una risoluzione definitiva ad una problematica molto sentita dal territorio. Completare e potenziare la rete fognaria vuol dire intervenire non solo sui servizi, ma anche sulla salubrità del territorio.

Gli interventi

Interverremo in primis in zona Tore e Germinesi, ma non saranno queste le uniche aree interessate dai lavori di potenziamento e completamento della rete fognaria. Inoltre, l’avvio dei lavori sarà preceduto da una serie di incontri nel corso dei quali spiegheremo ai cittadini gli interventi che andremo a realizzare per condividere con loro tempistiche e modalità promuovendo un approccio che stiamo utilizzando ed utilizzeremo anche con altre opere.

Sento il bisogno di ringraziare la Regione Campania, l’Ente Idrico Campano, in particolare l’ingegnere Pompilio Forgione che coordina il distretto sannita. A Forgione va dato atto dell’impegno profuso in questo ruolo, del continuo ascolto del territorio e della sua attenzione verso la nostra provincia ed il Comune di Dugenta.

Ringrazio, inoltre, l'Ufficio Tecnico del Comune per il supporto dato e l'Amministrazione Comunale tutta. Senza il loro coinvolgimento non sarebbe stato possibile raggiungere questo risultato, molto atteso dai cittadini di Dugenta".