A "San Lupo, suoni e sapori" un dibattito sulla valorizzazione delle produzioni Comune, coldiretti e associazioni per la valorizzazione del territorio

‘Valorizzazione delle produzioni nelle Aree Interne’ è questo il titolo del convegno a cura della Coldiretti in programma sabato 31 maggio alle 18:30 presso la biblioteca comunale di San Lupo che aprirà ufficialmente “San Lupo, suoni e sapori” organizzato dalla Pro Loco.

Un appuntamento in programma il prossimo fine settimana nella centralissima piazza Umberto I° che vede la collaborazione del Comune di San Lupo, Associazione Lykos e Comitato festa San Celestino Martire.

Al convegno, alquanto importante, interverranno: Giovanni Velardi (Vicesindaco di San Lupo), Renzo Mazzeo (Presidente Unpli Benevento), Nunzia Musto (pro Loco San Lupo), Raffaele Pengue (Pro Olio San Lupo), Vincenzo Fuschini (Consigliere Provincuale), Aniello Andreotti (Funzionale della Regione Campania Agricoltura e Foreste), Domizio Pigna (Presidente La Guardiense) e le conclusioni affidate a Gennarino Masiello (Vicepresidente Nazionale di Coldiretti).

Bisogna dire che quest’anno Coldiretti è partner dell’evento visto che all’interno di “San Lupo, suoni e sapori” ci sarà il mercato ‘Campagna Amica’ a km0 dove si può fare la spesa in modo sostenibile e responsabile, acquistando prodotti agricoli di stagione, selezionati con cura, sempre freschi e di origine italiana controllata e garantita

All’interno della kermesse di sabato e domenica spiccherà un ricco menù dai sapori della tradizione contadina come pasta e fave, fave e pancetta, polpette “cas e ova”, zeppole con le alici, porchetta e carne alla brace, sospiri d’amore dolci e salati e tanto altro ancora. Poi ci sarà musica dal vivo, visite guidate alla scoperta del borgo, un’area espositori e la street art. Poi sia sabato che domenica ci sarà l’atteso raduno Volkswagen, a cura dei Fuori Fase, che invaderà San Lupo e naturalmente non mancheranno gli spettacoli musicali, sabato 31 maggio i “I Taranta 3” in concerto con tarantelle, pizziche e tammurriate rivisitate in chiave moderna e domenica 1 giugno una serata rock con i ‘NADA de Bueno’ band. “Invito tutti i buongustai a raggiungere San Lupo nel prossimo weekend dove musica e sapori locali si incontreranno in una festa dedicata al meglio della gastronomia con piatti della tradizione contadina – afferma Silvio Papa, Presidente della Pro Loco di San Lupo. –. Saranno quindi due giorni di sapori, musica e…spensieratezza. Vietato mancare!”.