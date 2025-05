Montesarchio: torna "Il calcio che unisce" Seconda edizione della manifestazione

La città di Montesarchio è pronta ad accogliere la seconda edizione della manifestazione “Il calcio che unisce”, in programma domani, sabato 31 maggio 2025, alle ore 10:00, presso lo stadio “Allegretto” del comune caudino. Sarà una mattinata all’insegna di sport, musica e solidarietà, durante la quale si affronteranno, in un incontro amichevole, le vecchie glorie del Montesarchio 2011-2016 e la Nazionale Italiana Attori, con un obiettivo nobile: l’intero ricavato sarà devoluto alle associazioni del territorio.

Tra i protagonisti in campo Seydou Sarr, vincitore del premio Mastroianni e interprete del film candidato agli Oscar Io Capitano; Samuele Carrino, noto per il ruolo ne Il ragazzo dai pantaloni rosa, pellicola che affronta il tema del bullismo tra i giovani; e Luca Varone, volto amato dal pubblico per il personaggio di “Angelo” nella serie Mare Fuori. Non mancheranno altri personaggi noti del cinema e della TV: Stefano Oradei,

Daniele Perrone, Ninetto Davoli (storico interprete del cinema italiano), Stefano Masciarelli, Lele Propizio, l’ex calciatore Christian Manfredini, Domenico Fortunato (attualmente nelle sale con il film Malamore) e il comico Mino Abbacuccio, volto amatissimo di Made in Sud, pronto a regalare sorrisi anche sul campo. Sarà presente anche Maurizio Mattioli, icona della commedia italiana, artista che ha contribuito a scrivere pagine significative della storia del nostro cinema.

A sottolineare l’importanza della manifestazione è Giuseppe Marchese, Event Manager della Nazionale Attori e ideatore dell’iniziativa, che dichiara: “Dopo il grande successo dello scorso anno, ci aspettiamo una risposta calorosa dal popolo caudino. Gli attori sono entusiasti di tornare a Montesarchio e attendono un pubblico

numeroso.” Anche quest’anno, l’Amministrazione comunale ha sostenuto con convinzione l’iniziativa, contribuendo in modo significativo alla sua realizzazione. Fondamentale, inoltre, il supporto della Libertas di Benevento, che affianca l’organizzazione dell’evento. Hanno concesso il patrocinio: Comune di Montesarchio, Regione Campania, Provincia di Benevento, Confindustria Benevento, Coni, Rotary Club Valle Caudina e LND FIGC Campania.

E dunque, l'appuntamento è a partire dalle 10 nelnel segno della solidarietà.