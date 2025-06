Al Museo del Sannio Caudino la rassegna 'La Regine e l'Architetto' In occasione del tricentenario della nascita della Regina Maria Amalia di Sassonia

Giovedì 5 giugno 2025, nella Sala Conferenze del Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino di Montesarchio, sarà presentata al pubblico la Rassegna di Arte Contemporanea intitolata La Regina e l’Architetto, realizzata dall’artista Claudia Mazzitelli in occasione del tricentenario della nascita della Regina Maria Amalia di Sassonia.

Con questa dedica visiva, l’artista celebra anche l’ingresso a pieno titolo della giovane Sovrana nella sua ricerca culturale, intitolata Histoire Femme. L’evento si completa nella presentazione del volume, intitolato La Regina e l’Architetto, edito da Rivoluzioni Editoriali, che porta la firma di Giuseppe de Nitto, studioso, scrittore e autore di numerosi testi dedicati a Luigi Vanvitelli.

Il libro raccoglie i risultati di tre anni di studi, condotti dai due autori in ambiti culturali diversificati, ma mirabilmente intrecciati nella comune ricerca, finalizzata a definire con cura la complessa personalità di Maria Amalia di Sassonia nei suoi ruoli ben esercitati di Donna e di Regina. Sulle sue tele, Claudia Mazzitelli, con innata sensibilità creativa, raccoglie ed elabora contenuti che promuovono, testimoniano e consacrano l’alto profilo culturale e umano di Maria Amalia di Sassonia. Attraverso le suggestive immagini delle strutture, realizzate dalla Regina in collaborazione con l’Architetto Luigi Vanvitelli, l’artista comunica il Pensiero e le Capacità di una grande Sovrana del ‘700 innamorata del suo Regno e del suo Popolo.

Il dialogo con gli autori del libro sarà impreziosito dalla presenza espositiva delle riproduzioni di alcuni gioielli appartenuti alla Regina Maria Amalia, realizzati dal Maestro Orafo Generoso De Sieno, attuale gioielliere di corte Reale dei Borbone. Aldo Cobianchi, esperto di Gioielli del ‘700 presenterà la collezione, collegandola ai gusti della Regina e alla moda del tempo.

In chiusura una breve performance teatrale: protagonisti i giovani attori della Compagnia Teatrale“Ali della Mente”, impegnati nei Monodialoghi di Rosso Vanvitelliano, ideati da Patrizio Ranieri Ciu.

L’evento La Regina e l’Architetto gode del Patrocinio del Patrocinio di AIAPI, Associazione Internazionale Arti Plastiche Italia, UNESCO Official Partner ed è promosso dalla Provincia di Caserta, dal Museo Campano, dal Comune di Capua che lo ha accolto nel Patto per la Lettura “Città che Legge”; recentemente è stato accolto, anche dal Museo MUCIR di Santa Maria Capua Vetere nonchè dalla Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento e, in tutti gli eventi di presentazione, ha fatto registrare notevole interesse e grande partecipazione.

Il Volume intitolato La Regina e l’Architetto nell’anno 2024 è stato presentato al Salone Internazionale del libro di Torino e al Salone internazionale del libro di Francoforte (Frankfurter Buchmesse); l’omonima Rassegna d’Arte Visiva è stata esposta nella Sala Borbone del Museo Campano, nella sala conferenze del Museo MUCIR di Santa Maria Capua Vetere e, nel 2025, nella prestigiosa Reggia di Caserta presso il salone espositivo della Soprintendenza.

L’evento di Montesarchio è il primo di sei incontri dedicati alla Regina, promossi dagli Enti e le Associazioni dell’Appia Antica nel tricentenario della nascita di Maria Amalia di Sassonia.

“Un’iniziativa di grande interesse – commenta il Responsabile del MANSC, Vincenzo Zuccaro – in cui il dialogo con gli autori e con gli ospiti presenti, offrirà spunti culturali legati alla Regina Maria Amalia di Sassonia e alla scelta di trasferire le acque che sgorgano delle sorgenti del Fizzo, alle falde del monte Taburno, la maestosa cima che si erge proprio di fronte al Castello e alla Torre di Montesarchio che fanno parte del complesso museale, nei giardini della Reggia di Caserta, per renderle protagoniste dei giochi d’acqua delle sue meravigliose fontane. Il MANSC, Istituzione della memoria del Sannio Caudino, custode di inestimabili reperti archeologici, ha promosso nel tempo la nascita di nuove sinergie di saperi e come centro di produzione culturale, ha accolto e valorizzato anche l’arte contemporanea per collegare passato e presente, nell’ottica di rivalutare e far crescere il patrimonio culturale campano”.

Morena Cecere, assessore alla Cultura del Comune di Montesarchio, dichiara “è con grande soddisfazione che la Città di Montesarchio ospita l’evento ‘La Regina e l’Architetto’, un’iniziativa che rende omaggio alla figura di Maria Amalia di Sassonia nel trecentesimo anniversario della sua nascita. Le straordinarie scoperte documentali presentate nel volume costituiscono un patrimonio di conoscenze inestimabile, che ci permetterà di sviluppare progetti integrati volti a valorizzare l’eredità culturale di questa Sovrana illuminata. Il nostro obiettivo è quello di perpetuare la memoria storica di Maria Amalia attraverso la riscoperta e la promozione dei tesori artistici e monumentali del nostro territorio. Questi beni culturali autentici, testimonianze preziose del nostro passato, meritano di essere valorizzati e raccontati attraverso le pagine di storia che hanno segnato profondamente la nostra terra. L'evento rappresenta dunque non solo un momento di celebrazione, ma anche la prosecuzione del nostro impegno costante nella valorizzazione culturale, che continua a coniugare ricerca storica, promozione territoriale e valorizzazione del patrimonio artistico locale”.

All’iniziativa collaborano le associazioni “Sentinelle della Torre di Montesarchio” e Taburno trekking Montesarchio.